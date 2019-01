ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രൈമറി, ഹൈസ്‌കൂള്‍ തലങ്ങളിലായി രാജ്യത്ത് 92,275 ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളുള്ളതായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. പാര്‍ലമെന്റില്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി സഹമന്ത്രി സത്യപാല്‍ സിങ് അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. യൂണിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റം ഓഫ് എജുക്കേഷന്റെ (യു.ഡി.ഐ.എസ്.സി) കണക്കുകളില്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

അധ്യാപക ഒഴിവുകള്‍ നികത്തുന്നതിനും നിയമിക്കുന്നതിനും ജോലി സംബന്ധമായ നയരൂപത്കരണത്തിനുമുള്ള അധികാരം പ്രാഥമികമായി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കുമാണെന്ന് സത്യപാല്‍ സിങ് വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയായ സമഗ്രശിക്ഷ അധ്യാപക നിയമനത്തിനും വിദ്യാര്‍ഥി - അധ്യാപക അനുപാതം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Govt admits there are nearly one lakh schools with only one teacher, Single teacher school