തിരുവനന്തപുരം: സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകള്‍ എം.ബി.ബി.എസ്. പ്രവേശനത്തിന് വാര്‍ഷികഫീസായി 22 ലക്ഷം രൂപവരെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു.

ഫീസ് വര്‍ധനയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കാവുന്ന ഹൈക്കോടതിവിധി ചോദ്യംചെയ്യാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത്.

കോളേജുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫീസ് അംഗീകരിച്ചാല്‍ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലെ മെഡിക്കല്‍ പഠനം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് താങ്ങാവുന്നതിനുമപ്പുറമാകും. ഫീസ്നിര്‍ണയ സമിതി നിശ്ചയിച്ച ഫീസ് പുനഃപരിശോധിക്കാനും കോളേജുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരമാവധി ഫീസ് നല്‍കേണ്ടിവരുമെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികളെ അറിയിക്കാനും ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

ഇതനുസരിച്ച് പ്രവേശനപരീക്ഷാ കമ്മിഷണര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം വിജ്ഞാപനമിറക്കി. ഹൈക്കോടതിവിധിക്കെതിരേയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്.

ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതി 6.32 ലക്ഷം മുതല്‍ 7.65 ലക്ഷം വരെയാണ് ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

Content Highlights: Government of kerala to approach supreme court of India with regard to private medical college fee hike