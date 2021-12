തിരുവനന്തപുരം: പട്ടിക വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട അഞ്ചു കുട്ടികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ തിരുവനന്തപുരം രാജീവ് ഗാന്ധി ഏവിയേഷന്‍ അക്കാദമിയില്‍ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിതായി പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ, പിന്നാക്കക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണന്‍. പട്ടികവിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട പഠനത്തിനും മറ്റുമായി സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാരിന്റെ നേത്യത്വത്തിലൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വയനാട് സ്വദേശി ശരണ്യ, കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി സങ്കീര്‍ത്തന, കോഴിക്കോട് സ്വദേശി വിഷ്ണു പ്രസാദ്, ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ആദിത്യന്‍, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി രാഹുല്‍ എന്നിവരാണ് വിജയകരമായി സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

രാജീവ് ഗാന്ധി ഏവിയേഷന്‍ അക്കാദമിയില്‍ പ്രവേശനം ലഭിച്ച ഇവരുടെ ഫീസുകള്‍ക്കും സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനുമായി 23 ലക്ഷം മുതല്‍ 25 ലക്ഷം വരെ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ രാജീവ് ഗാന്ധി ഏവിയേഷന്‍ അക്കാദമിയില്‍ പ്രവേശനം നേടുന്ന പട്ടിക വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പഠനസഹായം നല്‍കാന്‍ 'വിങ്‌സ്' എന്ന് പേരിട്ട് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"ഒരു കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന വാക്കുപോലും ഉച്ഛരിക്കാന്‍ അനുവാദമില്ലാതിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പുതിയ തലമുറയാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുയർന്നത്. കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആത്മാര്‍ത്ഥമായ നന്ദി. കൂടുതല്‍ ചിറകുകള്‍ വാനില്‍ പറക്കാനും കൂടുതല്‍ ചുണ്ടുകളില്‍ പുഞ്ചിരി വിരിയാനും ഈ വൈമാനികര്‍ കാരണമാകട്ടെ", മന്ത്രി ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചു. പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അഞ്ചുപേരും ഓഫീസില്‍ നന്ദി അറിയിക്കാന്‍ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

