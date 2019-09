ന്യൂഡല്‍ഹി: സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്താനായി പുതിയ പരിഷ്‌കരണങ്ങളുമായി മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ അധ്യാപകരുടെ നൈപുണ്യ വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ് പരിഷ്‌കരണം.

അധ്യാപകരെ വിലയിരുത്തുന്നതില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുക, രാജ്യത്തെ 727 സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളെ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുക, ഇതിനായി റിട്ടയേര്‍ഡ് പ്രൊഫസര്‍മാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ പരിഷ്‌കരത്തിന്റെ ഭാഗമാകും.

അഖിലേന്ത്യാ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്‍സില്‍ നടപ്പാക്കാനിരിക്കുന്ന പദ്ധതി മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങില്‍ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുടെ മാതൃകാ പാഠ്യപദ്ധതിയും അവതരിപ്പിച്ചു.

