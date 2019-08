കൊച്ചി: പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാക്രമം ഓണപ്പരീക്ഷ മുതല്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. എന്നാല്‍, പുതുക്കിയ സമയക്രമത്തില്‍ പരീക്ഷ നടത്താന്‍ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന ആശങ്കയിലാണ് അധ്യാപകര്‍.

ഓണപ്പരീക്ഷകള്‍ ഓഗസ്റ്റ് 26-നുതന്നെ പുതിയ സമയക്രമത്തില്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരിപ്പിടങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കുന്നതടക്കം ഒരു നിര്‍ദേശവും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് അധ്യാപകര്‍ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം വരെ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷകള്‍ രാവിലെയും പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷകള്‍ ഉച്ചയ്ക്കുമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. മാര്‍ച്ചിലെ കടുത്ത ചൂടില്‍ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമുള്ള പരീക്ഷ വിദ്യാര്‍ഥികളെ വലയ്ക്കുകയാണെന്ന് ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷനില്‍ പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ്, പത്താം ക്‌ളാസ് പരീക്ഷ ഇത്തവണ രാവിലെ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

ഓണപ്പരീക്ഷയിലും അര്‍ധവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയിലും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലെന്ന് കണ്ടാല്‍ മാര്‍ച്ചിലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷ രാവിലെയാക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത്.

ക്ലാസ് മുറികളില്‍ സൗകര്യമില്ല

പുതിയ സമയക്രമമനുസരിച്ച് ഒന്നുമുതല്‍ നാലുവരെ ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് രാവിലെയും അഞ്ചുമുതല്‍ എട്ടുവരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉച്ചയ്ക്കും ഒമ്പത്, പത്ത്, പ്ലസ് വണ്‍, പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് രാവിലെയുമാണ് പരീക്ഷ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്താംക്ലാസ്, ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷകള്‍ ഒരേ സമയത്ത് നടത്താന്‍ അടിസ്ഥാനസൗകര്യമൊരുക്കുന്നതടക്കം പല മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇത്രയധികം വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഒരേസമയം പരീക്ഷയ്ക്കിരുത്താനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്തതാണ് പല സ്‌കൂളുകളിലെയും പ്രധാന തടസ്സം. ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് അധ്യാപകര്‍ പറയുന്നു.

സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കും

നിലവില്‍ പുതുക്കിയ സമയക്രമത്തില്‍ പരീക്ഷ നടത്താന്‍ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. സൗകര്യക്കുറവ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള സ്‌കൂളുകളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. ആദ്യത്തെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്‍ വഴിയേ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

-കെ. ജീവന്‍ബാബു, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍

പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിക്കണം

കൃത്യമായി പഠിച്ചതിനും സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കിയതിനും ശേഷമേ പുതിയ സമയക്രമം നടപ്പാക്കാവൂ എന്ന് അധ്യാപക സംഘടനകള്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കുമുണ്ടാവുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിക്കണം.

-എം. രാധാകൃഷ്ണന്‍, ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്‌

