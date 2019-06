കരട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ പകുതി കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നടപ്പായാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ദുരന്ത ലഘൂകരണ വിഭാഗം മേധാവി മുരളി തുമ്മാരുകുടി. കരട് രേഖയില്‍ ഏറെ വിപ്ലവകരവും പുരോഗമനപരവുമായ നിര്‍ദേശങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

നാനൂറില്‍ പരം പേജുകളുള്ള നയം എത്ര ചുരുക്കിയാലും നാല്‍പത് പേജുകള്‍ കവിയുമെന്നതിനാല്‍ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. മുന്‍ ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. കെ. കസ്തൂരിരംഗന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി മേയ് 31-നാണ് കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കരട് വിദ്യാഭ്യാസ നയം സമര്‍പ്പിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പലമടങ്ങ് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ പുതിയ നയം സഹായിക്കുമെന്ന് തുമ്മാരുകുടി പറയുന്നു. കൂടുതല്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് താത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കാവുന്ന രീതിയില്‍ അയവുള്ളതാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം. കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം ജൂണ്‍ മുപ്പത് വരെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അഭിപ്രായം അറിയ്ക്കാനുള്ള അവസരം വിനിയോഗിക്കാനും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

മുരളി തുമ്മാരുകുടിയുടെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം -

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ ചില നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കരട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. ഇതില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതില്‍ പകുതി കാര്യമെങ്കിലും നടപ്പായാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറും. ഏറെ വിപ്ലവകരമായ, പുരോഗമനപരമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഇതിലുണ്ട്.

നാനൂറില്‍ പരം പേജുള്ള നയം ചുരുക്കി എഴുതുക സാധ്യമല്ല. എത്ര ചുരുക്കിയാലും നാല്പത് പേജുകള്‍ കവിയും. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പറയാം. കൂടുതല്‍ അറിയണമെന്നുള്ളവര്‍ക്ക് വായിച്ചു നോക്കാമല്ലോ.

1. സര്‍വ്വകലാശാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള യു ജി സിയുടെ എല്ലാ അധികാരവും എടുത്തു കളയുന്നു. പകരം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രാന്റ്‌റ് നല്‍കുന്ന ഒരു ഏജന്‍സിയായി അതിനെ മാറ്റുന്നു.

2. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ റിസര്‍ച്ച് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികള്‍, ടീച്ചിങ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികള്‍, ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി മാത്രം തരം തിരിക്കും. അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജ് എന്ന സംവിധാനം എടുത്തു കളയും. ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉള്ള നാല്പത്തിനായിരത്തോളം അഫിലിയേറ്റഡ് കൊളേജുകള്‍ക്ക് ഒന്നുകില്‍ ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് ആകാം, അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകാം. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാത്തവ പൂട്ടിക്കളയണം. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറില്‍ നിന്നും രണ്ടായിരം ആകും, ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകള്‍ പതിനായിരവും. നാലില്‍ മൂന്നു അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളും പൂട്ടിപ്പോകും എന്നാണ് നയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

3. ഡിഗ്രി നല്‍കാനുള്ള അവകാശം ഓട്ടോണമസ് കൊളേജുകള്‍ക്ക് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഓട്ടോണമസ് ആയാല്‍ ഡിഗ്രി നല്‍കുന്നതും മഹാരാജാസ് കോളേജ് ആകും, അല്ലാതെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല ആവില്ല.

4. സ്വകാര്യമായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങാം, ഇഷ്ടമുള്ള ഫീസ് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യാം. സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഒരേ മാനദണ്ഡവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും.

5. അധ്യാപക പരിശീലനം ടീച്ചേര്‍സ് ട്രെയിനിങ്ങ് ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ടുകളില്‍ നിന്നും മാറി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ഭാഗമാക്കും. ഒറ്റക്ക് നില്‍ക്കുന്ന അധ്യാപക പരിശീലന കോളേജുകള്‍ പൂട്ടും.

6. എല്ലാ ബിരുദ പഠനവും 'ലിബറല്‍ ആര്‍ട്ട്‌സ്' മാതൃകയില്‍ ആകും. അതായത് മെഡിസിന്‍ പഠനത്തിന്റെ കൂടെ സംഗീതമോ, കന്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സിന്റെ കൂടെ തത്വശാസ്ത്രമോ പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവസരവും ഉണ്ടാകും. ഒറ്റക്ക് നില്‍ക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍, എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്, ലോ കോളേജുകള്‍, കൃഷി ശാസ്ത്ര യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികള്‍ മറ്റുവിഷയങ്ങളും കൂടി പഠിപ്പിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുകയോ സംയോജിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും.

7. പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ക്ക് (മെഡിസിന്‍, എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്, നിയമം) മേല്‍നോട്ടം നടത്തുന്നതില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ കൗണ്‍സിലുകള്‍ക്ക് (മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍, അകഇഠഋ, ബാര്‍ കൗണ്‍സില്‍) ഉള്ള അധികാരം എടുത്തു കളയും, പകരം ഇത്തരം തൊഴിലുകള്‍ക്ക് വേണ്ട മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമാകും അവര്‍ക്കുള്ള ജോലി.

8. ഇന്ത്യയില്‍ എവിടെയും മെഡിസിന്‍ കഴിഞ്ഞു വരുന്നവര്‍ക്ക് കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു 'എക്‌സിറ്റ് ടെസ്റ്റ്' ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞാലേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റൂ എന്ന നിയമം വരും. (എനിക്കിത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അഥവാ നിയമം വന്നാല്‍ വിദേശത്തു പഠിക്കുന്നവരും ഇന്ത്യയില്‍ പഠിക്കുന്നവരും ഒരേ ടെസ്റ്റ് എഴുതട്ടെ).

9. ഡിഗ്രി കോളേജുകളും സ്‌കില്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കും. ഒരേ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്നു തന്നെ ഡിഗ്രിയും, ഡിപ്ലോമയും, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടുന്ന സംവിധാനം വരും (തോല്‍ക്കുന്ന എഞ്ചിനീയര്‍മാക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും).

10. പതിനായിരം മുതല്‍ അന്പതിനായിരം വരെ കുട്ടികള്‍ ഒരുമിച്ചു പഠിക്കുന്ന മെഡിസിന്‍ മുതല്‍ നിയമം വരെ ഒരേ കാമ്പസില്‍ പഠിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിബറല്‍ ആര്‍ട്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും. (രണ്ടായിരം ഏക്കര്‍ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍).

പുതിയ നയത്തിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഇനിയും ഏറെ ഉണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കരട് നയമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇതിനകം നാട്ടില്‍ സമരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയേനെ. പക്ഷെ നയം കേന്ദ്രത്തില്‍ ആയതിനാലും റിപ്പോര്‍ട്ട് നീളത്തിലുള്ളതിനാലും (ഒരു പക്ഷെ ഇംഗ്‌ളീഷില്‍ ആയതുകൊണ്ടും) ആരും തന്നെ വായിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി എതിര്‍പ്പ് പോയിട്ട് ചര്‍ച്ചകള്‍ പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത് കഷ്ടമാണ്. കാരണം ഈ നയങ്ങള്‍ കേരളത്തിന് എങ്ങനെ ഗുണകരമാകും, ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ കേരളത്തിന് ഹാനികരമായേക്കാം, എന്താണ് നമ്മുടെ സ്‌കൂള്‍, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാവി, ഇതൊക്കെ നമ്മള്‍ അറിയേണ്ടതും ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ജൂണ്‍ മുപ്പതാം തീയതി ആണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി. ഇപ്പോള്‍ മടിപിടിച്ചിരുന്നിട്ട് പുതിയ നയം വരുമ്പോള്‍ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല.

മുരളി തുമ്മാരുകുടി

Content Highlights: Draft NEP: India's Education will get a new face if pass half of the suggestions