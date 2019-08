കോഴിക്കോട്: ഈ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്‌കീം (എന്‍.എസ്.എസ്) പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍ക്കുള്ള ദേശീയപുരസ്‌കാരം കോഴിക്കോട് ഗവ. ആര്‍ട്‌സ് കോളജിലെ അധ്യാപിക ഡോ. ഷീബയ്ക്ക്. രാജ്യത്തെ മികച്ച എന്‍.എസ്.എസ് യൂണിറ്റായി കോഴിക്കോട് ഗവ. ആര്‍ട്‌സ് കോളജിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

സെപ്റ്റംബര്‍ 24-ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിക്കും. മുമ്പ് സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ രണ്ടുതവണ മികച്ച എന്‍.എസ്.എസ് യൂണിറ്റിനുള്ള പുസ്‌കാരവും കോഴിക്കോട് ഗവ. ആര്‍ട്‌സ് കോളജ് നേടിയിരുന്നു.

പുരസ്‌കാര നേട്ടത്തില്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നതാണ് നേട്ടമെന്നും ഡോ. ഷീബ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചു. കോളേജിലെ നിര്‍ധനരായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എന്‍.എസ്.എസ് വാളണ്ടിയര്‍മാര്‍ പഠനസഹായം നല്‍കിവരുന്നുണ്ട്. പ്രളയകാലത്ത് കോളേജില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപിലുള്‍പ്പെടെ കുട്ടികള്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

