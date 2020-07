കോഴിക്കോട്: കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജൂലായ് 16 ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കേരള എന്‍ജിനീയറിങ്, അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍, ഫാര്‍മസി പ്രവേശന പരീക്ഷ(കീം) നീട്ടിവെയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും ഈ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാന നഗരത്തില്‍ ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ഡൗണടക്കം നിലനില്‍ക്കുന്നതും പലയിടത്തും കോവിഡ് ഭീഷണി തുടരുന്നതിനാലുമാണ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയരുന്നത്. അതേസമയം, പരീക്ഷാ തീയതിയില്‍ ഇതുവരെ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താന്‍ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുന്‍നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം പരീക്ഷ നടക്കുമെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി കെ.ടി. ജലീല്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ച് പരീക്ഷകള്‍ നടത്താന്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതിയുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ എല്ലാ മുന്‍കരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചായിരിക്കും പരീക്ഷ നടത്തുക. പരീക്ഷാ തീയതി ഇനിയും നീട്ടിയാല്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികള്‍ക്ക് മാനസികസമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടാക്കും. പരീക്ഷ എഴുതണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് പരീക്ഷകളെല്ലാം ആ സമയത്തുതന്നെ നടക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ പോലെ എന്തെങ്കിലും തടസങ്ങളുണ്ടായാല്‍ അതിനുവേണ്ട ബദല്‍സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുമെന്നും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഏപ്രില്‍ 20,21 തീയതികളിലാണ് നേരത്തെ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. കോവിഡ് കാരണം നീട്ടിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ജൂലായ് 16-ന് പരീക്ഷ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. പരീക്ഷാതീയതിയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കഴിഞ്ഞദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വര്‍ധിക്കുന്നതോടെ മാതാപിതാക്കളും വിദ്യാര്‍ഥികളും ആശങ്കയിലാണ്. കേരളത്തില്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം മൂന്നൂറിലേറെ കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാന്‍ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യമടക്കം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവരാണ് ഏറെപേരും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലും കുട്ടികള്‍ക്കും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും ആശങ്കയുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ചയും കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഇതുപോലെ തുടരുകയാണെങ്കില്‍ അവസാനനിമിഷം സര്‍ക്കാര്‍ എന്ത് തീരുമാനമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്നും ഇത് കൂടുതല്‍ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കാരണമാകുമെന്നും കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും പറയുന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജെ.ഇ.ഇ., നീറ്റ് പരീക്ഷകള്‍ സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രവേശന പരീക്ഷയും പിടിവാശി ഉപേക്ഷിച്ച് മാറ്റിവെയ്ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ആവശ്യം.

