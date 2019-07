പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ഐ.ഐ.ടി.യില്‍ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ആദ്യബാച്ചിന്റെ ബിരുദദാനച്ചടങ്ങ് 27-ന് വൈകുന്നേരം നാലിന് നടക്കും. 101 ബി.ടെക് വിദ്യാര്‍ഥികളും രണ്ട് മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് സയന്‍സ് വിദ്യാര്‍ഥികളുമാണ് ആദ്യബാച്ചില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ആദ്യബാച്ചിലെ പകുതിയിലേറെ പേര്‍ക്കും കാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് വഴി മികച്ചജോലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പാലക്കാട് ഐ.ഐ.ടി. ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. പി.ബി. സുനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രതിവര്‍ഷം ശരാശരി 7.75 ലക്ഷം ശമ്പളമാണ് നിയമനവാഗ്ദാനം ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്. 104 വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ 74 പേര്‍ തൊഴിലവസരത്തിനായി രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ട് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുള്‍പ്പെടെ 62 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തൊഴില്‍ നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായി. 64 പേര്‍ക്ക് ജോലിവാഗ്ദാനം ലഭിച്ചു. 57 പേര്‍ സ്വീകരിച്ചു.

കഞ്ചിക്കോട് ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തിനടുത്തുള്ള ഐ.ഐ.ടി.യുടെ ട്രാന്‍സിറ്റ്കാമ്പസിലാണ് ബിരുദദാനച്ചടങ്ങ്. ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ. ചെയര്‍മാനും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസനവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോ. ജി. സതീഷ് റെഡ്ഡിയാണ് മുഖ്യാതിഥി.

പുതിയ അധ്യയനവര്‍ഷത്തെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രവേശനം പൂര്‍ത്തിയായി. 176 പേര്‍ക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കി. കേരളത്തില്‍നിന്ന് ഇത്തവണ 27 പേര്‍ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. ആദ്യബാച്ചില്‍ 12 പേരായിരുന്നു മലയാളികള്‍. പുതിയബാച്ചിന്റെ ക്ലാസുകള്‍ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. 2015-ലാണ് സ്ഥാപനം പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയത്.

2017-ല്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത, ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും എന്‍ജിനീയറിങ് വിഷയങ്ങളിലും ഗവേഷണത്തിന് കംപ്യൂട്ടിങ് അടിത്തറ പ്രദാനംചെയ്യുന്ന ചന്ദ്ര ഹൈ പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് കംപ്യൂട്ടിങ് ക്ലസ്റ്ററുള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങള്‍ ഇതിനകം പാലക്കാട് ഐ.ഐ.ടി.യുടെ പേരില്‍ പുറത്തുവന്നുകഴിഞ്ഞു. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി 82 പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. കേന്ദ്ര ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റേതുള്‍പ്പെടെ 30 കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി പ്രോജക്ടുകളും ഇവിടെ നടന്നുവരുന്നു.

