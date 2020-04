തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് 19നെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയില്‍ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് മക്കളുടെ സ്‌കൂള്‍ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള സമയം നീട്ടിനല്‍കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. നിരവധിപ്പേര്‍ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഫീസ് അടയ്ക്കാന്‍ മാനേജ്‌മെന്റുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പരഞ്ഞു.

ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ പഠനം നടക്കുന്നില്ല. ഇക്കാലയളവിലും ഫീസ് നല്‍കേണ്ടിവരുന്ന സ്ഥിതി പ്രവാസികള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മലയാളി മാനേജ്‌മെന്റുകളുമായി ഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യത്തില്‍ സംസാരിക്കണമെന്ന അഭ്യര്‍ഥനയുമായി പ്രവാസികള്‍ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

Content Highlights: CM asks school managements in gulf countries to extend the date for paying the fee