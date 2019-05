ന്യൂഡല്‍ഹി: സി.ബി.എസ്.ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്കിടെ മരിച്ച നോയിഡ സ്വദേശി വിവേക് ശ്രീധറിന് എഴുതിയ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളില്‍ 95-ലേറെ മാര്‍ക്ക്. നോയിഡയിലെ അമിറ്റി ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയായിരുന്ന വിവേകിനെ വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ത്തന്നെ ബാധിച്ച മസ്‌ക്യുലര്‍ ഡിസ്‌ട്രോഫി എന്ന ജനിതക വൈകല്യമാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങിന്റെ ആരാധകനായ വിവേകിന് ബഹിരാകാശ യാത്രികനാകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എഴുതിയ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളില്‍ ഇംഗ്ലീഷിന് 100, സയന്‍സിന് 96, സംസ്‌കൃതത്തിന് 97 എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവേക് നേടിയ മാര്‍ക്ക്. അവസാനത്തെ രണ്ട് പരീക്ഷകള്‍ (കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, സോഷ്യല്‍ സ്റ്റഡീസ്) എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് മാര്‍ച്ചില്‍ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

അസുഖബാധിതനായിരുന്നിട്ടും പൊതുവിഭാഗത്തിലായിരുന്നു വിവേക് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. ഇംഗ്ലീഷ്, സയന്‍സ് പരീക്ഷകള്‍ക്ക് സ്‌ക്രൈബിനെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും സംസ്‌കൃതം തനിയേയാണ് എഴുതിയത്. പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷം രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രം ദര്‍ശിക്കാനും വിവേക് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.

രണ്ട് വയസ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് വിവേകിന് മസ്‌ക്യുലര്‍ ഡിസ്‌ട്രോഫി എന്ന വൈകല്യമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയത്. പേശികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഡിസ്‌ട്രോഫിന്‍ എന്ന പ്രോട്ടീനിന്റെ അഭാവമാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. കാലക്രമേണ അസുഖബാധിതന്റെ പേശികളുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യും.

