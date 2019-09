ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബിരുദ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കാന്‍ പ്ലസ്ടു മാര്‍ക്ക് തടസമാകുന്ന സ്ഥിതി ഉടന്‍ ഒഴിവായേക്കും. പബ്ലിക് കോളേജുകളില്‍ ബിരുദ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ (കോമണ്‍ ടെസ്റ്റ് എക്‌സാം) നടത്താനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം വൈകാതെ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജൂണില്‍ പുറത്തിറക്കിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കരട് രേഖയില്‍ ഇക്കാര്യം ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു. പ്ലസ്ടുവിന് നേടിയ ഉയര്‍ന്ന മാര്‍ക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബിരുദ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കുന്നതാണ് മിക്ക കോളേജുകളിലേയും നിലവിലെ രീതി. മുഴുവന്‍ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടുന്നവരുടെയും 99 ശതമാനം മാര്‍ക്ക് നേടുന്നവരുടെയും എണ്ണം ഓരോ വര്‍ഷവും വര്‍ധിക്കുന്നുണ്ട്. കോളേജുകള്‍ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള കട്ട്ഓഫ് മാര്‍ക്കും ഇതനുസരിച്ച് ഉയര്‍ത്താറുണ്ട്. ഇതുമൂലം കോഴ്‌സുകളില്‍ താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പോലും കോളേജുകളില്‍ അഡ്മിഷന്‍ നേടാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാതെ വരുന്നു. പ്രവേശന പരീക്ഷ വരുന്നതോടെ മാര്‍ക്കിനേക്കാള്‍ കോഴ്‌സുകളോടുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അഭിരുചി മനസിലാക്കി പ്രവേശനം നടത്താമെന്നതാണ് നേട്ടം.

ബിരുദ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയാകും നടത്തുക. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളമായി രാജ്യത്ത് വിവിധ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷകള്‍ക്കും യോഗ്യതാ പരീക്ഷകള്‍ക്കും നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സിക്ക് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനുള്ള ചുമതല നല്‍കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

യു.ജി കോഴ്‌സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനായി അമേരിക്കയില്‍ നടത്തിവരുന്ന എസ്.എ.ടി(SAT)ക്ക് സമാനമായിരിക്കും ഇന്ത്യയില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന കോമണ്‍ ടെസ്റ്റ് എക്‌സാമെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ സ്‌കൂള്‍ പരീക്ഷയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി നേടുന്ന ഗ്രേഡിനൊപ്പമാണ് എസ്.എ.ടിയുടെ മാര്‍ക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം ഏതുരീതിയിലാണ് കോമണ്‍ ടെസ്റ്റ് എക്‌സാമില്‍ നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്നതും ഉടന്‍ തീരുമാനമാകും.

