കൊച്ചി: സ്‌കൂള്‍സമയം ക്രമീകരിക്കുക, പഠനഭാരം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ നിര്‍ദേശങ്ങളുമായി സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ വരുന്നു. സ്‌കൂളുകളിലെ പഠനസമയം പരിഷ്‌കരിക്കണമെന്നത് കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര മാനവശേഷിവികസന മന്ത്രാലയം പുതിയ നിര്‍ദേശം പുറത്തിറക്കും. കേന്ദ്രനിബന്ധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സമാഹരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഉടന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കും.

പല സി.ബി.എസ്.ഇ. സിലബസ് സ്‌കൂളുകളിലെയും പഠനസമയത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ പരാതികള്‍ കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. അഞ്ചുവയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കുവരെ അതിരാവിലെത്തന്നെ അധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമയക്രമമാണ് ചിലയിടങ്ങളിലുള്ളത്. രാവിലെ ഏഴിന് ക്‌ളാസ് ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പലയിടങ്ങളിലും സ്‌കൂള്‍സമയം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമയക്രമം പുനഃക്രമീകരിക്കുകയെന്നത് പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ പ്രധാനമാണ്. സമയക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനിതാ-ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രാലയം പലവട്ടം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണകമ്മിഷനും ഒട്ടേറെ പരാതികള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്ര നിര്‍ദേശപ്രകാരം അനുവദനീയമായതിനും ഇരട്ടിയാണ് സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്‌കൂളുകളിലെ ബാഗുകളുടെഭാരം. സ്‌കൂള്‍ബാഗുകളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നാണ് സി.ബി.എസ്.ഇ. ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുത്തിയാവും പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വരുക.

അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത പഠനോപകരണങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും സ്‌കൂളില്‍ത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ സംവിധാനമൊരുക്കണമെന്നും ഗൃഹപാഠം നല്‍കിയേ തീരൂവെന്ന് നിര്‍ബന്ധിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ബോധവത്കരണം നടത്തണമെന്നും പുതിയ സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

Content Highlights: CBSE to issue new guidelines on school bag weight, time and homework