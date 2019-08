ന്യൂഡല്‍ഹി: 2020ല്‍ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷയെഴുതുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യപ്പേപ്പറുകളാകും നല്‍കുകയെന്ന് സി.ബി.എസ്.ഇ. പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷയെഴുതുന്നവര്‍ക്ക് വിവരണാത്മക രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമെന്ന് ബോര്‍ഡ് ചൊവ്വാഴ്ച പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, സയന്‍സ്, ഗണിതം, സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്, സംസ്‌കൃതം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം വിവരണാത്മക ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സമ്മര്‍ദമില്ലാതെ കൂടുതല്‍ സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി ഉത്തരങ്ങളെഴുതാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും ബോര്‍ഡ് ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

