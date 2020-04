ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് എന്‍.സി.ഇ.ആര്‍.ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബദല്‍ അക്കാദമിക് കലണ്ടര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനം സുഗമമാക്കാനായി സിലബസില്‍ മാറ്റവുമായി സി.ബി.എസ്.ഇ.

പഠനഭാരം കുറയ്ക്കാനായി 9 മുതല്‍ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ സിലബസ് വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മേയ് മൂന്നുവരെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ അധ്യയന ദിവസങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നഷ്ടമാകും. ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് 2020-21 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്ക് സിലബസില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ സി.ബി.എസ്.ഇ തീരുമാനിച്ചത്.

http://cbseacademic.nic.in/curriculum_2021.html എന്ന ലിങ്കില്‍ 9 മുതല്‍ 12 വരെ ക്ലാസുകാര്‍ക്കുള്ള കരിക്കുലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല വിഷയങ്ങള്‍ക്കും ചില യൂണിറ്റുകള്‍ പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കല്‍ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും ചില ഇളവുകള്‍ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പരിഷ്‌കരണം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

