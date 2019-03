ന്യൂഡല്‍ഹി: പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിനു ശേഷം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വിവിധ കോഴ്സുകളുടെ സംക്ഷിപ്തരൂപം സി.ബി.എസ്.ഇ. പുറത്തിറക്കി. 113 കോഴ്സുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്.

ബോര്‍ഡിന്റെ വിദ്യാര്‍ഥി സൗഹൃദ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് സംക്ഷിപ്തരൂപം പുറത്തിറിക്കിയതെന്ന് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ അനിത് കര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ നിലവാരത്തിനും അഭിരുചിക്കും അനുസരിച്ച് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള കോഴ്സുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പരമ്പരാഗത, ജനപ്രിയ, പുതുതലമുറ കോഴ്സുകളുടെ പട്ടികയാണ് ബോര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വിഷയത്തിലുമുള്ള ബിരുദ, ബിരുദാനന്തരബിരുദ, ഗവേഷണ തലങ്ങളിലുള്ള കോഴ്സുകള്‍, പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജുകള്‍, സര്‍വകലാശാലകള്‍, ഓരോ കോഴ്സിനും വേണ്ട യോഗ്യത തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ http://cbse.nic.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

രാജ്യത്ത് 900-ഓളം സര്‍വകലാശാലകളും 41,000-ലേറെ കോളേജുകളുമുള്ളതിനാല്‍ സംക്ഷിപ്തരൂപം സമഗ്രമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ബോര്‍ഡ് വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് യു.ജി.സി., എ.ഐ.സി.ടി.ഇ., നാക്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ വെബ്സൈറ്റുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശിക്കുന്നു.

Content Highlights: CBSE Releases compendium of academic courses after plus two