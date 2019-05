ന്യൂഡല്‍ഹി: സി.ബി.എസ്.ഇ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയില്‍ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇത്തവണ 23 പേര്‍ ഇടം നേടി. 500ല്‍ 499 മാര്‍ക്ക് നേടി ഗാസിയാബാദിലെ ഡല്‍ഹി പബ്ലിക് സ്‌കൂളില്‍നിന്നും കരിഷ്മ അറോറ, മുസാഫര്‍നഗറിലെ എസ്.ഡി പബ്ലിക് സ്‌കൂളില്‍നിന്നും ഹന്‍സിക ശുക്ല എന്നിവര്‍ ഒന്നാമതെത്തി.

498 മാര്‍ക്ക് നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് അര്‍ഹരായത് മൂന്ന് പേരാണ്. ഗൗരങ്കി ചൗള, ഐശ്വര്യ, ഭവ്യ എന്നിവരാണിത്. 18 പേരാണ് 497 മാര്‍ക്കുമായി ഇത്തവണ മൂന്നാമതെത്തിയത്.

ഫെബ്രുവരി, മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളിലായി 4,974 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷ എഴുതിയത് 12,87,359 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്. 83.4 ആണ് ഇത്തവണത്തെ വിജയശതമാനം. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിജയശതമാനം 88.7ഉം ആണ്‍കുട്ടികളുടേത് 79.4 ശതമാനവുമാണ്.

17,693 പേര്‍ 95 ശതമാനത്തിലേറെ മാര്‍ക്ക് നേടി. 94,299 പേര്‍ക്ക് 90 ശതമാനത്തിലേറെ മാര്‍ക്കുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച വിജയശതമാനം നേടിയ മേഖല തിരുവനന്തപുരമാണ്, 98.2. 92.93 ശതമാനം വിജയത്തോടെ ചെന്നൈ മേഖല രണ്ടാമതെത്തി. 91.87 ആണ് ഡല്‍ഹി മേഖലയിലെ വിജയശതമാനം.

Content Highlights: CBSE Class 12 Result: 23 students n top three, 17693 students score 95% and above