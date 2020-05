ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് മാറ്റവെച്ച സി.ബി.എസ്.ഇ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകള്‍ക്കുള്ള ടൈംടേബിള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജൂലായ് 1 മുതല്‍ 15 വരെയാണ് പരീക്ഷകള്‍. നോര്‍ത്ത്-ഈസ്റ്റ് ഡല്‍ഹിയില്‍ മാത്രമാണ് 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നടക്കാനുള്ളത്. 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലും നടക്കും.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് സുതാര്യമായ കുപ്പികളില്‍ സാനിറ്റൈസര്‍ കൊണ്ടുപോകാം. മൂക്കും വായയും മൂടത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള മുഖാവരണം ധരിച്ചാകണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തേണ്ടത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന് രക്ഷിതാക്കള്‍ ഉറപ്പാക്കണം. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചാകും പരീക്ഷകള്‍ നടത്തുകയെന്നും സി.ബി.എസ്.ഇ വ്യക്തമാക്കി.

അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില്‍ നടത്തുന്ന 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകള്‍:

ജൂലായ് 1 - ഹോം സയന്‍സ്

ജൂലായ് 2 - ഹിന്ദി ഇക്ടീവ്, ഹിന്ദി കോര്‍

ജൂലായ് 3 - ഫിസിക്‌സ്

ജൂലായ് 4 - അക്കൗണ്ടന്‍സി

ജൂലായ് 6 - കെമിസ്ട്രി

ജൂലായ് 7 - ഇന്‍ഫോമാറ്റിക്‌സ് പ്രാക്ടിക്കല്‍, കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്

ജൂലായ് 9 - ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്

ജൂലായ് 10 - ബയോ ടെക്‌നോളജി

ജൂലായ് 11 - ജ്യോഗ്രഫി

ജൂലായ് 13 - സോഷ്യോളജി

എല്ലാ പരീക്ഷകളുടെയും യമയം രാവിലെ 10.30 മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 വരെയാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.cbse.nic.in സന്ദര്‍ശിക്കുക.

Dear students of class 12th of #CBSE Board here is the date sheet for your board exams.



All the best 👍#StaySafe #StudyWell@HRDMinistry @mygovindia@cbseindia29 @PIB_India @MIB_India @DDNewslive pic.twitter.com/2ug6Dw8ugA