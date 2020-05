ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 ലോക്ക്ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവെച്ച സി.ബി.എസ്.ഇ 10,12 പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതികള്‍ ശനിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി രമേഷ് പൊക്രിയാല്‍. തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്.

Releasing the date sheet for #CBSE Board Examinations for Class 10th and 12th today at 5.00 pm.

