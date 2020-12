ന്യൂഡല്‍ഹി: സി.ബി.എസ്.ഇ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ പരീക്ഷാ തീയതികള്‍ഡിസംബര്‍ 31ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള തല്‍സമ വെബിനാറിലൂടെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേഷ് പൊഖ്രിയാലാകും തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുക.

പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ cbse.nic.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും തീയതിയും സമയവും ലഭ്യമാകും. ഇതോടൊപ്പം പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളുമുണ്ടാകും.

Dear students & parents!

I will announce the date of commencement for #CBSE board exams 2021 on Dec 31. pic.twitter.com/dIuRzfebIU