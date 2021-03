ന്യൂഡൽഹി: പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷയ്ക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷാകേന്ദ്രം മാറ്റാൻ അവസരമൊരുക്കി സി.ബി.എസ്.ഇ. കോവിഡ്-19 രോഗവ്യാപന ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സി.ബി.എസ്.ഇ തീരുമാനം.

ഇതിനായി, ഏത് സ്കൂളിലാണോ പരീക്ഷയെഴുതാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രം മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷ മാർച്ച് 25-നകം സമർപ്പിക്കണം. ഏത് സ്കൂളിലേക്കാണോ പരീക്ഷാകേന്ദ്രം മാറ്റാനാഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെയും ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണം.

വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ മാർച്ച് 31-നകം സി.ബി.എസ്.ഇ വെബ്സൈറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്കും തിയറി പരീക്ഷയ്ക്കും വേവ്വേറെ കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളായി നടത്താനുള്ള നിർദേശവും സി.ബി.എസ്.ഇ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

