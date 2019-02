തേഞ്ഞിപ്പലം: നാല്പതുലക്ഷത്തോളം ഉത്തരക്കടലാസുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ റാക്ക് സംവിധാനമായ എ.എസ്.ആർ.എസ്. (ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്‌റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ സിസ്റ്റം) ജൂൺ മാസത്തോടെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലക്ക് സ്വന്തമാകും.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സാങ്കേതിക ഉപദേശകനും പുണെ സർവകലാശാലയിൽനിന്നുള്ള ഐ.ടി. മാനേജരുമായ ലളിത് പവാറിനോട് ആവശ്യപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

പരീക്ഷാഭവൻ കെട്ടിടത്തിന് പിറകിലായി പ്രത്യേകം കെട്ടിടമൊരുക്കിയാണ് എ.എസ്.ആർ.എസ്. സൂക്ഷിക്കുക. പത്തടി ഉയരത്തിൽ ഒന്നരലക്ഷം ഉത്തരക്കടലാസുകൾ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന 25 യൂണിറ്റുകൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കും. ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കെട്ടുകളാക്കി നിശ്ചിതനമ്പർ പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കുകയും നമ്പർ നൽകിയാൽ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അവ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം.

കെട്ടിടത്തിനും യൂണിറ്റിനും അനുബന്ധസൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി അഞ്ചുകോടിയോളം രൂപയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പലയിടത്തായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാരണം പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് ഇത് പലപ്പോഴും സമയത്തിന് കിട്ടാറില്ല. പദ്ധതി നടപ്പായാൽ ഇതിന് പരിഹാരമാകും. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയകടലാസ് വില്പനയിലൂടെ നല്ലൊരു തുക സർവകലാശാലക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

