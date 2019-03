തേഞ്ഞിപ്പലം: കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയുടെ ബിരുദ - പി.ജി. നിയമാവലി പരിഷ്‌കരിച്ചു. വരുംവർഷങ്ങളിൽ സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദപരീക്ഷകൾ രണ്ടരമണിക്കൂറും രണ്ട് മണിക്കൂറുമാകും. രണ്ട്, മൂന്ന് ക്രെഡിറ്റുള്ള പേപ്പറുകൾക്ക് 60 മാർക്കിനുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂറും നാല്, അഞ്ച് ക്രെഡിറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 80 മാര്‍ക്കിനുള്ള രണ്ടര മണിക്കൂർ പരീക്ഷയുമാണ് ഉണ്ടാവുക. എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 20 ശതമാനം മാർക്കും നിർബന്ധമാക്കി.

ബിരുദ -പി.ജി. കോഴ്‌സുകളുടെ നിയമാവലി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിവരുന്ന മാറ്റം അടുത്ത അധ്യയനവർഷം മുതൽ പ്രവേശനം നേടുന്നവർക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. റഗുലർ -വിദൂര ബിരുദ കോഴ്‌സ്, അംഗീകൃത കോളേജ് -വിദൂരവിഭാഗം പി.ജി. കോഴ്‌സ്, സർവകലാശാലാ പഠനവകുപ്പിലെ പി.ജി. എന്നിവയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ നിയമാവലി അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു.

ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾക്ക് 120 ക്രെഡിറ്റുണ്ടായിരുന്നത് 140 ആക്കി. ക്ലാസിന് പുറത്തെ പഠനത്തിലൂടെ നേടുന്ന അറിവുകള്‍ക്ക് 16 ക്രെഡിറ്റും സാമൂഹികസേവനത്തിന് നാല് ക്രെഡിറ്റും അധികം നൽകും. ഒന്നുമുതൽ നാലുവരെ സെമസ്റ്ററുകളിലായി ഓഡിറ്റ് കോഴ്‌സുകളിലൂടെ 16 ക്രെഡിറ്റ് അധികമായി നേടാനാകും.

ആദ്യ സെമസ്റ്ററിൽ പരിസ്ഥിതി പഠനവും രണ്ടാമത്തേതിൽ ദുരന്തനിവാരണപഠനവും നിർബന്ധമാണ്. മൂന്നാംസെമസ്റ്ററിൽ മനുഷ്യാവകാശം/ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം/ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നാലാംസെമസ്റ്ററിൽ ലിംഗനീതി അല്ലെങ്കിൽ വയോജന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിലൊന്ന് പഠിക്കണം. ഏതുവിഷയം വേണമെന്ന് കോളേജിന് തീരുമാനിക്കാം. പരീക്ഷ നടത്തി വിദ്യാർഥി ജയിച്ചെന്ന കാര്യം സർവകലാശാലയെ അറിയിക്കണം. സ്വയം വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയുള്ള സമാനവിഷയത്തിലെ ’ മൂക് ’ കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്നവർക്കും ഈ ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കും.

സാമൂഹിക സേവന പദ്ധതി വീണ്ടും അധിക ക്രെഡിറ്റിൽ ബാക്കിവരുന്ന നാലെണ്ണം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ സാമൂഹിക സേവന പരിപാടി (സി.യു.എസ്.എസ്.പി.) വഴിയാണ് നേടേണ്ടത്. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത സാമൂഹിക സേവന പദ്ധതിയുടെ ബദലാണിത്. ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് നാല് സെമസ്റ്ററുകളിലായി 12 ദിവസം നടത്തുന്ന സാമൂഹിക സേവനത്തിലൂടെ നാല് ക്രെഡിറ്റ് കൈവരിക്കാം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം നടത്തുന്ന സേവനങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുക. പ്രിൻസിപ്പലാണ് ഇക്കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകേണ്ടത്.

എൻ.സി.സി., എൻ.എസ്.എസ്., സ്വച്ഛ് ഭാരത് വൊളന്റിയർമാരെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നൊഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് യൂണിയൻ, സോണൽ കലാ -കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ എന്നിവർക്ക് ആറുദിവസത്തെ സേവനം മതിയാകും.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ’ ഒ ’

ഗ്രേഡ് കാർഡിൽ ഇനി മാർക്കുണ്ടാകില്ല. പത്ത് പോയിന്റുള്ള ഗ്രേഡ് കാർഡിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡായി ഒ (ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് 95 ശതമാനവും അതിന് മുകളിലും) ഉൾപ്പെടുത്തും. എ പ്ലസ് (85-95 ശതമാനം), എ (75-85), ബി പ്ലസ് (65-75), ബി (55-65), സി (45-55), പി (35-45), എഫ് (35-ൽ താഴെ) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ഗ്രേഡുകൾ.

മറ്റു പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങൾ

ഹാജർ ഇളവ് രണ്ട് സെമസ്റ്ററിന് നൽകിയിരുന്നത് നാല് സെമസ്റ്ററാക്കി. 10 ശതമാനം വീതം രണ്ടു തവണയായോ ഇരട്ടി ഇളവ് ഒന്നിച്ചോ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. 65 ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഹാജരുള്ളവർക്ക് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകും. വർഷാവസാനം മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതാനാകൂ. 50 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഹാജരെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രവേശനം നേടണം. ഇത് ഒരു തവണ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.

റഗുലർ- വിദൂര പി.ജിക്ക് പ്രത്യക്ഷ ഗ്രേഡിങ് നിലനിർത്തി. അധിക ക്രെഡിറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് കോഴ്‌സുകളും ഏർപ്പെടുത്തും.

വിദൂര വിഭാഗത്തിന് പ്രൊജക്ട്, വാചാപരീക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് പകരം തിയറി പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവസരം നൽകും.

Content Highlights: Calicut University to implement reforms in degree and and pg courses from next academic year