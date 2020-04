തിരുവനന്തപുരം : കോവിഡ്രോഗം പിടിച്ചുനിര്‍ത്താനായാലും അടുത്ത അധ്യയനവര്‍ഷം കരുതലോടെ തുടങ്ങണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദേശം. ഇതുപ്രകാരം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും മുഖാവരണം സൗജന്യമായി നല്‍കാനുള്ള നടപടിയുംതുടങ്ങി. സമഗ്രശിക്ഷ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയില്‍, കഴുകി ഉപയോഗിക്കാന്‍പാകത്തിലുള്ള രണ്ട് മുഖാവരണമാണ് ഒരുകുട്ടിക്ക് സൗജന്യമായി നല്‍കുക. സൗജന്യ യൂണിഫോമിനുള്ള തുകയില്‍നിന്ന് ഇതിനുള്ള പണംകൂടി കണ്ടെത്തും. സംഘടനകളോ വ്യക്തികളോ മുഖാവരണം നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍ അതും സ്വീകരിക്കും.

എസ്.എസ്.എല്‍.സി., ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷകളാണ് ലോക്ഡൗണിനുശേഷം ആദ്യംനടത്തേണ്ടത്. അതിനാല്‍, ഈ പരീക്ഷകള്‍ക്കെത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മുഖാവരണം നല്‍കാന്‍ 'മാസ്‌ക് ചലഞ്ച്' ഒരുക്കുകയാണ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി എന്‍.എസ്.എസ്. വിഭാഗം. ലോക്ഡൗണിനുശേഷം അടിയന്തരമായി നടത്തേണ്ട പരിക്ഷകളിലാകെ 13.50 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പങ്കെടുക്കും. 10.50 ലക്ഷം മുഖാവരണം നിര്‍മിക്കാനുള്ള ചലഞ്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ എന്‍.എസ്.എസ്. വൊളന്റിയര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എന്‍.എസ്.എസ്. സംസ്ഥാന പ്രോഗ്രാം കോഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ജേക്കബ് ജോണ്‍ പറഞ്ഞു.

1.30 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ഥി വൊളന്റിയര്‍മാരാണ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി എന്‍.എസ്.എസിനുള്ളത്. ഇതില്‍ ഒരു വൊളന്റിയര്‍ പത്ത് മുഖാവരണം നിര്‍മിക്കണമെന്നാണ് 'ചലഞ്ച്'. ഒരുമീറ്റര്‍ തുണികൊണ്ട് 13 മുഖാവരണമാണ് നിര്‍മിക്കാനാവുന്നത്. മേയ് അഞ്ചിന് ടാസ്‌ക് പൂര്‍ത്തിയാകും. അതുകഴിഞ്ഞാല്‍ കൂടുതല്‍ മുഖാവരണം നിര്‍മിച്ച യൂണിറ്റിനെയും വൊളന്റിയറെയും കണ്ടെത്തും.

എന്‍.എസ്.എസ്. അംഗങ്ങളായ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വീട്ടിലുള്ള തയ്യല്‍മെഷീന്റെ കണക്ക് സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇതില്‍ കുറവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനാല്‍, മറ്റ് ജില്ലകളില്‍നിന്ന് ചലഞ്ചില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ എണ്ണം മുഖാവരണം ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എങ്കിലും, എസ്.എസ്.എല്‍.സി., ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി 10.50 ലക്ഷത്തോളം മുഖാവരണം ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് എന്‍.എസ്.എസ്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഉറപ്പ്. ഇതിന് പുറമേ എസ്.എസ്.എ.യും പരീക്ഷയ്ക്കെത്തുന്നവര്‍ക്ക് മുഖാവരണം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

