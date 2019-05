കൊച്ചി: നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് സമ്പ്രദായം ഒഴിവാക്കി എല്ലാ എൻജീനീയറിങ് സീറ്റിലേക്കും ആളെ ലഭ്യമാക്കലല്ല, മറിച്ച് മികച്ച പ്രൊഫഷണലുകളെ വാർത്തെടുക്കലാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പ്രവേശനപരീക്ഷയിൽ തെറ്റുന്ന ഉത്തരത്തിന് ഒരുമാർക്ക് കുറയ്ക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് സമ്പ്രദായം ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണിത്.

പ്രവേശനപരീക്ഷ ഏതെങ്കിലും പാഠപുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ലെന്നും അതിനാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് രീതി ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശിക്കണമെന്നുമാണ് കോതമംഗലത്തെ അബിൻ പയസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാനത്തെ 156 എൻജിനീയറിങ് കോളേജുകളിലായി 49,751 സീറ്റുണ്ട്. അതിൽ 25,300 സീറ്റിൽമാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം പ്രവേശനം നടന്നത്. ബാക്കി 24,451 സീറ്റിനാളുണ്ടായില്ല. അത് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കാരണമാണെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ വാദം.

എന്നാൽ, മികച്ചവിദ്യാർഥികളെ കിട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചു. യോഗ്യതാമാനദണ്ഡം ഇനിയും ലഘൂകരിച്ചാൽ പഠനഭാരം താങ്ങാനാവാതെ കോഴ്സ് വിടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കും.

വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തിലൂടെയാവും പ്രവേശനപരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രനും ജസ്റ്റിസ് വി.ജി. അരുണുമുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി. പ്രവാസി വിദ്യാർഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞ യോഗ്യതാമാനദണ്ഡംപോലും നോക്കുന്നില്ലെന്നും അത് വിവേചനമാണെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരന്റെ മറ്റൊരുവാദം. എന്നാൽ അവ വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങളാണെന്നും തുല്യമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

ഏവർക്കും പഠനാവസരം കിട്ടുന്ന ഇവിടത്തെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാകും ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലേക്കുള്ള പ്രവേശനരീതി തയ്യാറാക്കിയത്. അതിനാൽ പ്രവേശനയോഗ്യത ഓരോ വിഷയത്തിലും പത്തുമാർക്കായി നിശ്ചയിച്ചതിലും എൻ.ആർ.ഐ. ക്വാട്ടയിലും ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

യോഗ്യതയ്ക്ക് പത്തുമാർക്ക് ; അദ്‌ഭുതപ്പെട്ട് കോടതി പ്രവേശനപരീക്ഷയിൽ ഒരോവിഷയത്തിലും 280-ൽ പത്തുമാർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ ചേരാനുള്ള യോഗ്യതയായെന്നത് അദ്‌ഭുതപ്പെടുത്തുന്നെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഈ രീതി തുടർന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടം പോലെയാകും. ജോലിക്കുതകാത്ത എൻജിനീയർമാരെയും ചികിത്സയ്ക്ക് സമീപിക്കാനാവാത്ത ഡോക്ടർമാരെയുമാവും അതുവഴി ലഭിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കോടതിയുടെ ആശങ്ക പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്; നിർേദശമായി കാണേണ്ടതില്ല- ഡിവിഷൻബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

*പ്രവേശനപരീക്ഷയിൽ ഒരുവിഷയത്തിൽ ആകെ 480 മാർക്കിൽ പത്തുമാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനുചേരാം.

*ഓരോ വിഷയത്തിനും നാലുമാർക്കിന്റെ 120 ചോദ്യമാണ്. അതിൽ 80 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതി 62 എണ്ണം തെറ്റിയാലും മിനിമം യോഗ്യതയായ പത്തുമാർക്ക് കിട്ടും.

*18 ശരിയുത്തരത്തിന്റെ 72 മാർക്കിൽനിന്ന് തെറ്റിയ 62 എണ്ണത്തിന് ഒരുനെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വീതം 62 മാർക്ക് പോകും. എന്നാലും മിനിമം മാർക്കായി.

*33 ശതമാനം ചോദ്യം ഒഴിവാക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ 52 ശതമാനം ഉത്തരം തെറ്റിയാൽപ്പോലും 15 ശതമാനം ശരിയുത്തരത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രൊഫഷണൽകോഴ്സിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

*മിനിമം യോഗ്യത ഇത്രയും താഴ്ത്തിവെക്കുന്നതുകാരണം പഠനഭാരം താങ്ങാനാവാതെ കോഴ്സ് വിടുന്നവരുടെ എണ്ണം ആശങ്കാജനകമാംവിധം കൂടുകയാണ്.

*മക്കളെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽത്തന്നെ ചേർക്കണമെന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹമാകാം പ്രവേശനത്തിനുള്ള തിക്കിത്തിരക്കിന് കാരണം. കേരളത്തിൽ ഈ പ്രവണത അല്പം കൂടുതലുമാണ്.

*വിദ്യാർഥികളിലെ മികച്ച കലാകാരനോ എഴുത്തുകാരനോ കളിക്കാരനോ ആകാം പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

Content Highlights: Aim of professional course is to build professionals, not to fill vacancies - Kerala HC