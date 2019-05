തിരുവനന്തപുരം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നുമുതല്‍ ഏഴുവരെ ക്ലാസുകളുള്ള 9941 പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളില്‍ കിഫ്ബി സഹായധനത്തോടെ ഹൈടെക് ലാബുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. എട്ടു മുതല്‍ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ 45000 ക്ലാസ് മുറികള്‍ ഹൈടെക്ക് ആക്കിയതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായാണിത്.

ഇതിനായി 55086 ലാപ്‌ടോപ്പുകളും യുഎസ്ബി സ്പീക്കറുകളും 23170 പ്രൊജക്ടറുകളും വാങ്ങാന്‍ കൈറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എ. ഷാജഹാന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു തീരുമാനം.

സ്‌കൂളുകളില്‍ ഹൈടെക് ലാബുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി് 76349 അധ്യാപകര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുമെന്ന് കൈറ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ അന്‍വര്‍ സാദത്ത് അറിയിച്ചു. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നികുതി ഉള്‍പ്പെടെ 204.9 കോടിക്കാണ് ടെന്‍ഡര്‍ നല്‍കിയത്. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ വാറന്റിയുണ്ട്. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നുള്ള പരാതി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ദിവസം 100 രുപ നിക്കില്‍ കമ്പനികള്‍ പിഴ നല്‍കണം. എല്ലാ ഐസിടി ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയുണ്ടെന്ന് അന്‍വര്‍ സാദത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

ദേശീയതലത്തില്‍ മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെന്‍ഡറില്‍ ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ നല്‍കാന്‍ നാല് ബ്രാന്‍ഡുകളും പ്രൊജക്ടറുകള്‍ക്ക് അഞ്ച് ബ്രാന്‍ഡുകളും പങ്കെടുത്തു. ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ക്കുള്ള ടെന്‍ഡര്‍ കെല്‍ട്രോണിന് ലഭിച്ചു. 23638 രൂപയ്ക്ക് എയ്‌സര്‍ ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ നല്‍കും. മള്‍ട്ടിമീഡിയ പ്രൊജക്ടര്‍ നല്‍കാനുള്ള കരാര്‍ അഗ്മാ ടെല്ലിനാണ്. 16590 രൂപയ്ക്ക് ബെന്‍ക്വാ പ്രൊജക്ടറാണ് നല്‍കുന്നത്. യുഎസ്ബി സ്പീക്കര്‍ ടെന്‍ഡറും കെല്‍ട്രോണിന് ലഭിച്ചു.

