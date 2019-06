ഹരിപ്പാട്: പ്ലസ് വണ്‍ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റിന് 80,471 സീറ്റുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമായുള്ളത്. നേരത്തേ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിച്ചവരില്‍ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവര്‍ സപ്ലിമെന്ററി അപേക്ഷ പുതുക്കണം. ചൊവ്വാഴ്ച നാല് വരെയാണ് സമയപരിധി. ഓരോ സ്‌കൂളിലും ലഭ്യമായ സീറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ http://www.hscap.kerala.gov.in-ല്‍ കാണാം. ഇത് പരിശോധിച്ചാണ് ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കേണ്ടത്. അപേക്ഷ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഫോമും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷനുകള്‍ എഴുതിേച്ചര്‍ത്ത് നേരത്തേ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഹാജരാക്കിയ സ്‌കൂളില്‍ തന്നെ നല്‍കണം.

എസ്.എസ്.എല്‍.സി. സേ പരീക്ഷ ജയിച്ചവര്‍ക്കും ഇതുവരെ അപേക്ഷിക്കാത്തവര്‍ക്കും സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയുടെ പകര്‍പ്പ് ജില്ലയിലെ ഏതെങ്കിലും ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. 13-നാണ് അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

ലഭ്യമായ സീറ്റുകള്‍: തിരുവനന്തപുരം - 5852, കൊല്ലം - 5619, പത്തനംതിട്ട - 4103, ആലപ്പുഴ- 5258, കോട്ടയം- 5341, ഇടുക്കി- 3336, എറണാകുളം- 7372, തൃശ്ശൂര്‍- 7430, പാലക്കാട് - 6055, കോഴിക്കോട് - 7537, മലപ്പുറം - 10377, വയനാട് - 2237, കണ്ണൂര്‍ - 6549, കാസര്‍കോട് - 3405.

സ്‌കൂളും വിഷയവും മാറാന്‍ അപേക്ഷിച്ചവരുടെ അലോട്ട്‌മെന്റായി

പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനം നേടിയവരില്‍ സ്‌കൂളും വിഷയവും മാറാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ളവരുടെ അലോട്ട്മെന്റ് http://www.hscap.kerala.gov.in-ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് നാല് വരെ പ്രവേശനം നേടാം. അലോട്ട്മെന്റ് ലറ്ററിന്റെ പ്രിന്റെടുത്ത് സ്‌കൂളില്‍ ഹാജരാകണം. ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചവര്‍ ആദ്യം പ്രവേശനം ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും ടി.സി., അനുബന്ധ രേഖകള്‍, പി.ടി.എ. ഫണ്ട്, കോഷന്‍ ?െഡപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ വാങ്ങണം. ഇതിനുള്ള നിര്‍ദേശം ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി ഡയറക്ടര്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ സ്‌കൂളില്‍ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാല്‍, ലാബ് സൗകര്യം ആവശ്യമുള്ള വിഷയമുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് മാറ്റം കിട്ടുന്നതെങ്കില്‍ ഓരോന്നിനും 50 രൂപവീതം അടയ്ക്കണം. മാറ്റം കിട്ടിയവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പുതിയ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരം അഡ്മിഷന്‍ എടുക്കണം.

Content Highlights: Plus One Admissions, Higher Secondary Admissions, Plus One Allotment