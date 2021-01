ചെന്നൈ: 'കാമുകന്മാരില്ലാ വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ക്ക് കോളേജില്‍ പ്രവേശനമില്ല.' തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എസ്.ആര്‍.എം. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജിയെന്ന കോളേജിന്റെ പേരില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ച സര്‍ക്കുലറിലെ ഉള്ളടക്കമാണിത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കിടയിലും സമൂഹകമാധ്യമങ്ങളിലും സര്‍ക്കുലര്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ കോളേജധികൃതര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

എല്ലാ പെണ്‍കുട്ടികളും കോളേജ് ക്യാംപസ്സിനുള്ളില്‍ കാമുകന്മാര്‍ക്കൊപ്പമാകണമെന്നും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാനാണിതെന്നും 'പ്രണയം പടര്‍ത്തുക'യെന്ന പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു. കാമുകന്മാരില്ലാത്ത പെണ്‍കുട്ടികളെ ക്യാംപസിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സര്‍ക്കുലറിലുണ്ട്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ നിരന്തരം ഇ-മെയില്‍ വഴി സര്‍ക്കുലറുകള്‍ അയയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും അത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതാകമെന്നും കോളേജ് രജിസ്ട്രാര്‍ സേതുരാമന്‍ പറഞ്ഞു.

കോളേജിന്റെ ഔദ്യോഗികമുദ്രയോടെ രജിസ്ട്രാറുടെ പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന സര്‍ക്കുലര്‍ വ്യാജമാണെന്നും കോളേജിന്റെ പേര് കളങ്കപ്പെടുത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടുള്ളതാണെന്നും കോളേജ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം വ്യാജരേഖകള്‍ നിര്‍മിക്കുകയോ പ്രചരപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളെ കോളേജില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: ‘Girls without boyfriend not allowed’fake circular on tamil nadu college