ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒന്നുമുതല്‍ എട്ടുവരെ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാര്‍ഥികളെയും ഉയര്‍ന്ന ക്ലാസിലേക്ക് വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അറിയിച്ചു.

കോറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഈ ക്‌ളാസുകളിലെ ചില പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കുമെന്ന് അറിയിച്ചത്.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ, സംസ്ഥാന ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകളും നിര്‍ത്തലാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: Kendriya Vidyalaya will promote all students of class 1-8 without Examination