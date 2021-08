നാഗ്പുര്‍; കൗമാരക്കാരിയായ സഹോദരിയുമായി പ്രണയബന്ധമാരോപിച്ച് യുവാവിനെ സഹോദരങ്ങള്‍ കുത്തികൊന്നു. ഗഡ്ഡിഗോദാം സ്വദേശിയായ കമലേഷ് ബാണ്ഡു സഹാരെ (27) എന്നായാളാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. വിവാഹിതനാണെങ്കിലും ഭാര്യ ഇയാളോടൊപ്പമല്ല താമസം.

മാതാപിതാക്കളോടും മകളോടുമൊപ്പം നിലവില്‍ താമസിക്കുന്ന കമലേഷ് മഹ്ദാ കോളനിയില്‍ അനിയത്തിയുടെ വീടിന് സമീപമുള്ള കൗമാരക്കാരിയായ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. പ്രണയ സമ്മാനമായി ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണും പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ഇയാൾ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.

ഇത് കണ്ടെത്തിയ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ ബന്ധത്തിനെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തു. ഐ.പി.സി സെക്ഷന്‍ 354 (എ) പ്രകാരം കമലേഷിനെതിരെ പെണ്‍കുട്ടി കപില്‍ നഗര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം അറസ്റ്റിലായ കമലേഷ് രണ്ട് ആഴ്ചയോളം ജയിലിലായിരുന്നു. അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

ജയിലില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങിയ കമലേഷ് അനിയത്തിയുടെ നാട്ടില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച പ്രതികളായ രണ്ടു സഹോദരന്‍മാരും അവരുടെ സുഹ്യത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് കമലേഷിനെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് പലതവണ കുത്തിയ ശേഷം സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നു.

കുത്തേറ്റ കമലേഷ് ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ചാണ് മരിച്ചത്. പ്രതികള്‍ക്ക് എതിരേ ഐ.പി.സി സെക്ഷന്‍ 302, 34 വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുത്തു.

Content Highlights: youth stabbed to death by brothers pointing out love affair with their sister