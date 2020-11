മുംബൈ: കഷണ്ടിയാണെന്ന് മറച്ചുെവച്ച് വിവാഹംചെയ്ത യുവാവിനെതിരേ വിശ്വാസവഞ്ചനയ്ക്ക് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഭാര്യ. നവ്യനഗർ പോലീസിനാണ് പരാതി ലഭിച്ചത്.

സ്വകാര്യകമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായ 29-കാരനായ ഭർത്താവിനെതിരേയാണ് ചാർട്ടേട് അക്കൗണ്ടന്റായ 27-കാരി പരാതി നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞമാസമാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ, വിവാഹശേഷമാണ് ഭർത്താവിന് തലയിൽ മുടിയില്ലെന്ന് ഭാര്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടർന്നാണ് പരാതി നൽകിയത്.

ഭാര്യ പരാതി നൽകിയതോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി യുവാവ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

Content Highlights:woman filed complaint against husband for hiding his baldness