വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ മരണത്തില്‍ ഉത്തര കൊറിയ 501 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍(3513 കോടി രൂപ) നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഉത്തരകൊറിയയില്‍ തടവില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ ഓട്ടോ വാംബിയര്‍ എന്ന 22-കാരന്‍ കോമയിലാവുകയും പിന്നീട് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് വാഷിങ്ടണ്‍ ഫെഡറല്‍ കോടതി നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടത്.

ഉത്തര കൊറിയയാണ് മകന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്ന വാംബിയറുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വാദം അംഗീകരിച്ചായിരുന്നു കോടതി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. ഓട്ടോ വാംബിയറിനെ തടവിലാക്കിയതിനും മര്‍ദിച്ചവശനാക്കിയതിനും പിന്നില്‍ ഉത്തര കൊറിയയാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. എന്നാല്‍ ഓട്ടോ വാംബിയറിനെ മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന ആരോപണം ഉത്തര കൊറിയ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

2016 ജനുവരിയിലാണ് അമേരിക്കന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ഓട്ടോ വാംബിയര്‍ ഉത്തര കൊറിയയില്‍ അറസ്റ്റിലായത്. ഹോങ്കോങിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഉത്തര കൊറിയ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ ഓട്ടോ വാംബിയറിനെ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ചായിരുന്നു പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഒരു ഹോട്ടലില്‍നിന്ന് കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത പോസ്റ്റര്‍ മോഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ആരോപണം. തുടര്‍ന്ന് 22-കാരനായ അമേരിക്കന്‍ പൗരനെ 15 വര്‍ഷം തടവിനും ശിക്ഷിച്ചു.

ഉത്തരകൊറിയയില്‍ തടവില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് ഓട്ടോ വാംബിയര്‍ കോമയിലായത്. ജയിലില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം യുവാവിന് ഭക്ഷ്യവിഷ ബാധയേറ്റെന്നും ഇതിനെതുടര്‍ന്നാണ് വാംബിയറിന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമായതെന്നുമായിരുന്നു ഉത്തര കൊറിയയുടെ വിശദീകരണം. എന്നാല്‍ ജയിലിലെ ക്രൂരമര്‍ദനമാണ് മകന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാകാന്‍ കാരണമെന്ന് വാംബിയറുടെ മാതാപിതാക്കളും ആരോപിച്ചു. ഇതിനിടെ അതീവഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ഓട്ടോ വാംബിയറിന് 2017 ജൂണില്‍ ഉത്തര കൊറിയ ജയില്‍ മോചിതനാക്കി. കോമയിലായ നിലയില്‍ അമേരിക്കയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ആറുദിവസത്തിനുശേഷം യുവാവ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

