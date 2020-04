അശ്ഖാബത്ത്: കൊറോണ വൈറസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഫെയ്‌സ് മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതും വിലക്കി തുര്‍ക്‌മെനിസ്താന്‍. കൊറോണയെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്താലും മാസ്‌ക് ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് മധ്യ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യമായ തുര്‍ക്‌മെനിസ്താനിലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവ്. കൊറോണ എന്ന വാക്ക് മാധ്യമങ്ങള്‍ പോലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ഭരണകൂടം നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഇതുവരെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പോലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് തുര്‍ക്‌മെനിസ്ഥാന്റെ അവകാശവാദം. ഇതിനിടെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഗുര്‍ബാംഗുലി ബേര്‍ഡിമുഖമെദോവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം പുതിയ ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആരോഗ്യമേഖലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിലോ നോട്ടീസുകളിലോ അറിയിപ്പുകളിലോ കൊറോണ, കോവിഡ്-19 തുടങ്ങിയ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. അടുത്തിടെ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ലഘുലേഖയില്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗോള മഹാമാരിയായ പ്രഖ്യാപിച്ച വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമര്‍ശം പോലുമില്ലെന്ന് തുര്‍ക്‌മെനിസ്താന്‍ ക്രോണിക്കള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഫെയ്‌സ് മാസ്‌ക് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അഥവാ ധരിച്ചാല്‍ അത് അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര റേഡിയോ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കായ അസാത്‌ലൈക്കും അറിയിച്ചു.

തുര്‍ക്‌മെനിസ്താനിലെ പുതിയ ഉത്തരവിനെതിരേ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരടക്കം ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഭീതി വിതച്ചിരിക്കെ ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ അഭിപ്രായം.

2006 മുതല്‍ ഗുര്‍ബാംഗുലി ബേര്‍ഡിമുഖമെദോവാണ് തുര്‍ക്‌മെനിസ്താനിലെ പ്രസിഡന്റ്. രാജ്യത്ത് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കടക്കം കര്‍ശന നിയന്ത്രണമാണുള്ളത്. ലോക പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയില്‍ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് തുര്‍ക്‌മെനിസ്താന്റെ സ്ഥാനം.

Content Highlights: turkmenistan bans using the word corona and wearing face mask