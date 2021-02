അങ്കാറ: തുര്‍ക്കിയില്‍ ഗര്‍ഭിണിയായ ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് മലമുകളില്‍നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസില്‍ വിചാരണ തുടരുന്നു. ഫെതിയെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നടക്കുന്ന വിചാരണയില്‍ പ്രതിയായ ഹഖന്‍ അയ്‌സാല്‍(40) ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുക തട്ടിയെടുക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍മാര്‍ വാദിച്ചു. എന്നാല്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം പ്രതി നിഷേധിച്ചു.

2018 ജൂണിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ഹഖന്‍ അയ്‌സലിന്റെ ഭാര്യ സെമ്ര അയ്‌സല്‍(32) ആണ് തുര്‍ക്കിയിലെ ബട്ടര്‍ഫ്‌ളൈ വാലിയിലെ മലമുകളില്‍നിന്ന് വീണ് മരിച്ചത്. ഏഴ് മാസം ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്ന സെമ്ര അബദ്ധത്തില്‍ താഴേക്ക് വീണതാണെന്നായിരുന്നു ഭര്‍ത്താവിന്റെ മൊഴി. മലമുകളില്‍ ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം സുന്ദരമായ സെല്‍ഫി ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു സെമ്രയുടെ ദാരുണാന്ത്യം. എന്നാല്‍ സംഭവത്തില്‍ യുവതിയുടെ കുടുംബം പരാതി ഉന്നയിച്ചതോടെ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നു. തുടര്‍ന്ന് യുവതിയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി 2020 നവംബറില്‍ ഹഖന്‍ അയ്‌സലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹഖന്‍ അയ്‌സല്‍ ഭാര്യയെ മലമുകളില്‍നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം. ഭാര്യ മരിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുകയ്ക്കായി ഹഖന്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേസില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാല്‍ ഇയാളുടെ അപേക്ഷ കമ്പനി നിരസിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഭാര്യയുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുകയ്ക്കുള്ള അവകാശിയായി തന്റെ പേര് മാത്രമാണ് ഹഖന്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നതും സംശയത്തിനിടയാക്കി. യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളും ഇയാള്‍ക്കെതിരേ മൊഴി നല്‍കി. തുടര്‍ന്നാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നീണ്ടത്.



ഭാര്യയ്‌ക്കൊപ്പം മലമുകളിലെത്തിയ ഹഖന്‍ സെല്‍ഫി എടുത്ത ശേഷം ആയിരം അടി ഉയരത്തില്‍നിന്നും ഭാര്യയെ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞത്. സെമ്രയും ഗര്‍ഭസ്ഥശിശുവും തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഭാര്യയ്‌ക്കൊപ്പം മലമുകളില്‍ ചിലവഴിച്ച ഹഖന്‍, ആളുകള്‍ പോകാന്‍ കാത്തിരുന്ന് കൊലപാതകം നടത്തിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. ഒട്ടേറെ സെല്‍ഫികളാണ് ഭാര്യയ്‌ക്കൊപ്പം ഇവിടെനിന്ന് പകര്‍ത്തിയത്. സമീപത്തൊന്നും ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് പ്രതി കൃത്യം നടത്തിയതെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ വീഡിയോയിലൂടെ യുവതിയുടെ സഹോദരനും പ്രതിക്കെതിരേ മൊഴി നല്‍കി. സഹോദരിയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാനായി ഫൊറന്‍സിക് മെഡിസിന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ പോയപ്പോള്‍ ഹഖന്‍ വന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കാറിലിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും സെമ്രയുടെ സഹോദരന്‍ നയീം യോല്‍ക്കു കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 'ഞാനും കുടുംബവും തകര്‍ന്നിരുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളില്‍ ഹഖന്‍ ഒരുനിമിഷം പോലും സങ്കടപ്പെട്ടതായി കണ്ടില്ല. എന്റെ സഹോദരി വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സഹോദരിയുടെ പേരില്‍ അവളുടെ ഭര്‍ത്താവ് മൂന്ന് വായ്പകള്‍ എടുത്തതായി മരണശേഷമാണ് ഞങ്ങളറിഞ്ഞത്. - നയീം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം പ്രതി കോടതിയില്‍ നിഷേധിച്ചു. 'സെല്‍ഫിയെടുത്ത ശേഷം ഭാര്യ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ അവളുടെ ബാഗില്‍വെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അവള്‍ തന്നെ എന്നോട് ഫോണ്‍ എടുത്തുതരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാന്‍ ഫോണ്‍ എടുക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെയാണ് അവളുടെ നിലവിളി കേട്ടത്. തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോള്‍ ഭാര്യ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാന്‍ ഭാര്യയെ തള്ളിയിട്ടിട്ടില്ല. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി അറിയില്ല. കമ്പനിയില്‍നിന്നാണ് എല്ലാ രേഖകളും ശരിയാക്കിയത്. ഭാര്യയെക്കൊണ്ട് ഒപ്പ് പതിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാന്‍ ചെയ്തത്'- ഹഖന്‍ പറഞ്ഞു. കേസില്‍ വിചാരണ ഇനിയും തുടരും.

Content Highlights: turkey man pushed off pregnant wife from cliff top after taking selfies with her