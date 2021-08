മുംബൈ: നീലച്ചിത്ര നിര്‍മാണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്കുന്ദ്രയും കൂട്ടുപ്രതി റയാന്‍ തോര്‍പ്പും സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജികള്‍ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടികളും മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ റിമാന്‍ഡ് ഉത്തരവും ചോദ്യംചെയ്തുള്ള ഹര്‍ജികളാണ് ജസ്റ്റിസ് എ.എസ്. ഗഡ്കരി തള്ളിയത്. ഇരുവരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലും തുടര്‍ന്ന് ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയിലും റിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത നടപടി നിയമാനുസൃതമാണെന്നും അതില്‍ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സി.ആര്‍.പി.സി. 41എ പ്രകാരം നോട്ടീസ് നല്‍കാതെയാണ് പോലീസ് തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് രാജ്കുന്ദ്രയും റയാന്‍ തോര്‍പ്പും ഹര്‍ജിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മാത്രമല്ല, റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തുള്ള മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും തങ്ങളെ ജയിലില്‍നിന്ന് പുറത്തുവിടണമെന്നും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിരാകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഹര്‍ജികള്‍ തള്ളിയത്.

ജൂലായ് 19-നാണ് വ്യവസായിയും നടി ശില്‍പ ഷെട്ടിയുടെ ഭര്‍ത്താവുമായ രാജ് കുന്ദ്രയെ നീലച്ചിത്ര നിര്‍മാണ കേസില്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തൊട്ടടുത്തദിവസം കുന്ദ്രയുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഐ.ടി. വിഭാഗം തലവനായ റയാന്‍ തോര്‍പ്പും അറസ്റ്റിലായി. ഇരുവരും നിലവില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

Content Highlights: porn film case bombay highcourt rejects pleas submitted by raj kundra and his aide