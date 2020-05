കൊച്ചി: 30 വര്‍ഷം മുമ്പ് തൃപ്പുണിത്തുറയില്‍ കള്ളനോട്ടുകളും നോട്ടടി യന്ത്രങ്ങളും പിടികൂടിയ കേസിലെ അന്വേഷണ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കേസ് അന്വേഷിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൂറുമാറിയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം. വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

തൃപ്പുണിത്തുറ ഹില്‍ പാലസ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ 1990 മാര്‍ച്ച് 21 ന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. സി.ഐ.യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് 75 ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകളും നോട്ടടി യന്ത്രങ്ങളും പിടികൂടിയത്. പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിറ്റക്ടീവ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. പിടിയിലായ പ്രതികള്‍ക്കെതിരേ കേസിലെ സാക്ഷികള്‍ മൊഴി നല്‍കി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇതിനിടെ വിരമിച്ചു. പിന്നീട് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ പ്രതികളെ സംഭവസ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൊഴി. ഇതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൂറുമാറിയതായി പ്രോസിക്യൂഷന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉദ്യോഗസ്ഥനും പ്രതികളും തമ്മില്‍ അവിശുദ്ധ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ഡെന്മാര്‍ക്കില്‍ എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞുനാറുന്നുവെന്ന പരാമര്‍ശം നടത്തിയ കോടതി കൂടുതലൊന്നും ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നില്ലെന്നും ഈ മനോഭാവം വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ ഡിജിപി മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ആറ് മാസത്തിനകം അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചു. അതിനിടെ കള്ളനോട്ട് കേസിലെ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.

