യുവതിയുടെ വാക്കു വിശ്വസിച്ചു യുവാവിനെതിരെ ബലാത്സംഗ കേസ് എടുത്ത പോലീസ് നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ബലാത്സംഗ കേസ് കള്ളക്കേസായി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്- യുവതി ഗര്‍ഭിണി ആയിരുന്നു. അതിനു താന്‍ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നും പോലീസിന്റേതു കള്ളക്കേസാണെന്നും യുവാവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനും തയ്യാറായി.

പത്തനംതിട്ട മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി ഡി.എന്‍.എ. പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടു. അതുമായി യുവാവ് ബിജു മാത്യു സഹകരിച്ചു. യുവാവിന്റെ അഭ്യര്‍ത്ഥന അനുസരിച്ചാണ് 2017-ല്‍ ഡി.എന്‍.എ. പരിശോധനയ്ക്ക് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഉത്തരവിട്ടത്. പക്ഷെ, ഇതിനിടെ പരിശോധനയ്ക്കു തയ്യാറാവാതെ യുവതി ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്തി. എന്നാല്‍, കേസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ കോടതിയെയോ അറിയിക്കാതെ യുവതി ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്തിയതായി യുവാവ് പരാതിപ്പെട്ടു. കേസ് റദ്ദാക്കാനാണു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

യുവതിയുടെ ഈ നടപടി ഗൗരവമായിട്ടാണു വീക്ഷിക്കുന്നതെന്നു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ഡി.എന്‍.എ. പരിശോധനയ്ക്ക് അവര്‍ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കില്‍ കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം പ്രതിയായ യുവാവിന് ആയിരിക്കില്ലെന്നു തെളിയുമായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അതിനാല്‍ യുവതി കള്ളത്തരം പുറത്താകുമെന്നു കരുതി മനഃപൂര്‍വ്വം ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്തിയതാണെന്നു ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി.

ഇതിനിടയില്‍ യുവതി മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്നും പ്രതിയുമായുള്ള പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചുവെന്നും അറിയിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കേസ് പൊളിഞ്ഞതിനാല്‍ ഇനി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ നിലവിലുള്ള കേസ് റദ്ദാക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂവെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. പ്രതിയുമായി തനിക്കുണ്ടായ ലൈംഗികബന്ധമാണു ഗര്‍ഭത്തിനു കാരണമെന്ന യുവതിയുടെ വാദവും പൊളിഞ്ഞു.

Content Highlights: High Court held rape case against youth and says the innocence of the young man was proved