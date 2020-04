ചെന്നൈ: ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തിനിരയാകുന്ന പുരുഷന്മാര്‍ക്കായി ഹെല്‍പ്പ്ലൈന്‍ സേവനം തുടങ്ങണമെന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആണ്‍കള്‍ പാതുകാപ്പ് സംഘമാണ് ഇക്കാര്യമുന്നയിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമിക്ക് നിവേദനം നല്‍കിയത്.

വീട്ടില്‍ത്തന്നെയായതിനാല്‍ കുടുംബങ്ങളില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ പലവിധ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതായി നിവേദനത്തില്‍ പറയുന്നു. സ്ത്രീപീഡന നിയമത്തിന്റെ പേരുപറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പല പുരുഷന്മാരെയും വീടുകളില്‍ അടിമകളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പലര്‍ക്കും ഭക്ഷണത്തിനായി യാചിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ട്.

ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡനങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരാതി പറയാനാകാതെ എല്ലാവരും സഹിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിലും, ദേശീയ-സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷനുകള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ ഗാര്‍ഹിക പീഡനങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് പരാതിപ്പെടാന്‍ പോലും സംവിധാനമില്ലാത്തപ്പോള്‍ ഈ വാദം ഏകപക്ഷീയവും തുല്യനീതി നിഷേധിക്കലാണെന്നും നിവേദനത്തില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കുറഞ്ഞപക്ഷം, പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഹെല്‍പ്പ്ലൈന്‍ നമ്പരെങ്കിലും ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് നിവേദനത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

