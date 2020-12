മാണ്ഡ്യ: ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന് പിതാവിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥി ഫോണിൽ കണ്ടത് പിതാവും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായുള്ള സ്വകാര്യ വീഡിയോ. വിവരം മകൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞതോടെ പ്രശ്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. എന്നാൽ, സംഭവത്തിൽ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കമെന്ന് ആലോചിച്ച് പോലീസ് കുഴങ്ങി. പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. എന്തു വന്നാലും ഭർത്താവിനെതിരേ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ദാമ്പത്യബന്ധം വേർപ്പെടുത്തണമെന്നുമായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ ആവശ്യം. ഇതോടെ പോലീസുകാരും പൊല്ലാപ്പിലായി.

കർണാടകയിലെ നാഗമംഗല താലൂക്കിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് ടൈംസ് നൗവിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിയായ മകൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനായി പിതാവ് സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകിയതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഫോൺ പരിശോധിച്ച മകൾ കണ്ടത് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായുള്ള പിതാവിന്റെ സ്വകാര്യ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഇത് കണ്ടയുടൻ മകൾ മാതാവിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു. ഇതോടെ മാതാവ് പരാതിയുമായി പോലീസിനെയും മഹിളാ സംഘടനകളെയും സമീപിച്ചു.

ഭർത്താവിന്റെ കാമുകിയാണ് വീഡിയോയിലുള്ളതെന്നും ഭർത്താവിനെതിരേ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തണമെന്നുമായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം. പോലീസുകാർ ഭർത്താവിനെ വിളിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പം താമസിക്കണമെന്നായിരുന്നു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് പോലീസും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. ഭർത്താവിനെതിരേ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഭാര്യ ഉറച്ചു നിന്നതാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് തടസമായത്. 18 വർഷം മുമ്പ് വിവാഹിതരായ ദമ്പതിമാർക്ക് 17, 15 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത്.

അതേസമയം, പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിന് ഭർത്താവിനെതിരേ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിലപാട്. സംഭവത്തിൽ ഐ.ടി. വകുപ്പ് പ്രകാരം മാത്രമേ കേസെടുക്കാൻ വകുപ്പുള്ളൂവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. സ്ത്രീയുടെ സമ്മതത്തോടെയാണോ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത്, വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറിയോ, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് പകർത്തിയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

