മുംബൈ: മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ നടി റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വിധി പറയും. ജാമ്യാപേക്ഷ വിശദമായി കേട്ട ശേഷമാണ് മുംബൈയിലെ കോടതി വിധി പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്. താൻ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കേസിൽ തന്നെ തെറ്റായി പ്രതി ചേർത്തതാണെന്നുമാണ് റിയയുടെ വാദം.

സ്വയം കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധിച്ചെന്നും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷയിലുണ്ട്. തനിക്കെതിരേ ബലാത്സംഗ, വധ ഭീഷണികളുണ്ട്. മൂന്ന് ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം മാനസികമായി ഏറെ തകർത്തു. സ്വയം കുറ്റം സമ്മതം നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കുറ്റസമ്മതമെല്ലാം താൻ പിൻവലിച്ചതായും റിയയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു.

നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ(എൻ.സി.ബി)യുടെ അറസ്റ്റ് അനാവശ്യവും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നുമാണ് പ്രതിയുടെ വാദം. എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും വെട്ടിക്കുറച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടികൾ. ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുരുഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ തുടർച്ചയായി ചോദ്യംചെയ്തിട്ടും ഒരു നിയമോപദേശവും തേടാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ചെറിയ അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണെന്നും അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നടി റിയ ചക്രവർത്തിയെ എൻ.സി.ബി. അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നേരത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ റിയ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പുതിയ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ ബൈക്കുളയിലെ വനിതാ ജയിലിലാണ് റിയ ചക്രവർത്തി.

Content Highlights:court will pronounce order on rhea chakraborty bail plea on friday