ന്യൂഡല്‍ഹി: സഹപ്രവര്‍ത്തകന്റെ ഭാര്യയുമായി രഹസ്യ ബന്ധമുണ്ടെന്ന പരാതിയില്‍ കേണലിനെ കോര്‍ട്ട് മാര്‍ഷലിന് വിധേയമാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം. കേണലിനെതിരായ പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് കോര്‍ട്ട് മാര്‍ഷല്‍ വിചാരണ നടത്തണമെന്ന് അന്വേഷണസമിതി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

തന്റെ ഭാര്യയുമായി രഹസ്യബന്ധമുണ്ടെന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരാതിയിലാണ് കേണലിനെതിരേ അധികൃതര്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പരാതിക്കാരന്റെ ഭാര്യയുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ കേണലിന്റെ നമ്പറില്‍നിന്നുള്ള അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയത്.

സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയ സൈനിക അധികൃതര്‍ കേണലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയും തമ്മില്‍ രഹസ്യബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. പരാതിക്കാരനും പ്രതിയും ഡല്‍ഹിയില്‍ സേവനമനുഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ബന്ധം ആരംഭിച്ചതെന്നും, ഇരുവരും തമ്മില്‍ ഫോണില്‍ നിരന്തരം സന്ദേശങ്ങളയച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു.

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേണലിന്റെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഈ നമ്പറില്‍നിന്ന് പരാതിക്കാരന്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോണിലേക്ക് അശ്ലീല വീഡിയോകള്‍ അയച്ചിരുന്നതായും ഇരുവരും തമ്മില്‍ അശ്ലീലചുവയുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ കൈമാറിയിരുന്നതായും അധികൃതര്‍ കണ്ടെത്തി. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കേണലിനെതിരേ വിചാരണ ആരംഭിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: colonel to face court martial for a secret affair with another officer's wife