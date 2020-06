മലപ്പുറം: സ്ത്രീയായി ജീവിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ച് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ 17 കാരന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തി മലപ്പുറം ജില്ലാ ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫയര്‍ കമ്മിറ്റി. മലപ്പുറം കരുവാരക്കുണ്ട് സ്വദേശിയായ 17 വയസ്സുകാരനെയാണ് കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറായ സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകയുടെ സംരക്ഷണയില്‍ വിട്ടയച്ചത്. ഒരു മാസത്തെ താല്‍ക്കാലിക സംരക്ഷണ ചുമതലയാണ് ഇവര്‍ക്ക് നല്‍കിയതെന്നും ജൂലായ് 27-ന് നടക്കുന്ന അടുത്ത സിറ്റിങ്ങില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് സംരക്ഷണ ചുമതല തുടര്‍ന്ന് അനുവദിക്കണമോ എന്നത് തീരുമാനിക്കുമെന്നും മലപ്പുറം ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫയര്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ അഡ്വ. പി. ഷാജേഷ് ഭാസ്‌ക്കര്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയായ 17 കാരന്‍ നേരത്തെ തന്നെ സ്‌ത്രൈണത പ്രകടിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. ശബ്ദത്തിലും നടത്തത്തിലും സ്‌ത്രൈണത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന 17 കാരന്‍ ഒരു സ്ത്രീയായി ജീവിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാല്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല. കുട്ടിയെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് അവര്‍ മാനസികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. മാനസികപീഡനം താങ്ങാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് 17 കാരന്‍ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത്. തുടര്‍ന്ന് ജില്ലയിലെ ഒരു ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ കൗണ്‍സിലറുടെ അടുക്കല്‍ അഭയംപ്രാപിച്ചു. ഇവരാണ് കുട്ടിയെ ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫയര്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ സിറ്റിങ്ങില്‍ ഹാജരാക്കിയത്.

തനിക്ക് സ്ത്രീയായി ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അതിനുള്ള മൗലികാവകാശമുണ്ടെന്നുമാണ് കുട്ടി ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫയര്‍ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ താമസിച്ച ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറുടെ കൂടെ തുടര്‍ന്ന് താമസിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അറിയിച്ചു. സ്ത്രീയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന, ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറായ 17 കാരനെ ബോയ്‌സ് ഹോമിലോ ഗേള്‍സ് ഹോമിലോ താമസിപ്പിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയില്‍ കൃത്യമായ ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കി വിട്ടയച്ചത്.

ശ്രദ്ധയും പരിരക്ഷയും വേണ്ട ഗണത്തിലാണ് കുട്ടിയെ പരിഗണിച്ചതെന്നും കുട്ടിയുടെ ഭാവിക്ക് ദോഷകരമാകരുതെന്ന നിലയിലാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്നും ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫയര്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടിയുടെ പഠനച്ചെലവ് വഹിക്കാന്‍ തയ്യാറുള്ള ഒരു സ്‌പോണ്‍സറെ കണ്ടെത്താനും കമ്മിറ്റി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു മാസത്തിനകം സ്‌പോണ്‍സറെ കണ്ടെത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാനാണ് കൗണ്‍സിലറോട് നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഴ്ചയിലൊരിക്കല്‍ വീട്ടുകാര്‍ക്കും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും കുട്ടിയെ കാണാനും അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫയര്‍ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിലെത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ കേസാണിതെന്നും ചെയര്‍മാന്‍ ഷാജേഷ് പി.ഭാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഒരു ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതും ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറെ അത് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ ആദ്യ സംഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫയര്‍ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അഡ്വ. സി.സി. ദാനദാസ്, അഡ്വ. കെ.പി. ഷെഹനാസ് ബീഗം, പി. ഷീന, കെ.പി. തനൂജ ബീഗം എന്നിവര്‍ സിറ്റിങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. 17 വയസ്സുകാരന്റെ മൂത്ത സഹോദരിയും ബന്ധുക്കളും സിറ്റിങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് കൗണ്‍സിലിങ് നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

Content Highlights: 17 year old boy wants to live as woman; malappuram cws ensured his protection