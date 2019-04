തൃശ്ശൂര്‍: അമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയ പെണ്‍കുട്ടിയാണ് നീതു. അച്ഛനും ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി. ഏകമകളായിരുന്നു അവള്‍. പറഞ്ഞുവരുന്നത് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് യുവാവ് തീകൊളുത്തി കൊന്ന നീതുവിനെക്കുറിച്ചാണ്. മുത്തശ്ശിയുടെയും അമ്മാവന്റേയും കൂടെയാണ് നീതു പിന്നീട് വളര്‍ന്നത്. പഠിച്ച് ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് കത്തിയമര്‍ന്നത്. തൃശൂര്‍ ചിയ്യാരത്ത് വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെയാണ് ഏഴരയോടെയാണ് സംഭവം. കൊടകര ആക്‌സിസ് എന്‍ജി. കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് നീതു.

സുഹൃത്ത് വടകര സ്വദേശി നിതീഷ് വീട്ടില്‍കയറി നീതുവിനെ പെട്രോളിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊല്ലുകയായിരുന്നു.

വീട്ടിലെ ബാത്ത്‌റൂമില്‍ വച്ചാണ് നീതുവിന്റെ ദേഹത്ത് പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിച്ചത്. മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ബൈക്കിലെത്തിയ നിതീഷ് പിറകുവശത്തെ വാതില്‍ വഴി കയറിയാണ് നീതുവിനെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം. പ്രണയാഭ്യര്‍ത്ഥന നിരസിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു കൊലപാതകം എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. വാക്കുതര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട ശേഷം കത്തികൊണ്ടു കുത്തി പിന്നീട് പ്രെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് നീതുവിനെ തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു.

നീതുവിന്റെ നിലവിളി കേട്ട് അയല്‍വാസികള്‍ ഓടിയെത്തുമ്പോഴേക്കും കത്തിത്തീര്‍ന്നിരുന്നു. നെഞ്ചില്‍ രക്തം കണ്ടിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

നാട്ടുകാര്‍ തന്നെ നിതീഷിനെ പിടികൂടി പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

Content Highlight: Woman allegedly burnt to death by friend in thrissur