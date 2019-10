50 കിലോ ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരാളെ കൊല്ലാന്‍ വെറും 75 മില്ലി ഗ്രാം സയനൈഡ് മതിയെന്ന് ആലപ്പുഴ ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സര്‍ജനും അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോ. ബി കൃഷ്ണന്‍. ഒരുപാട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹത്തില്‍ നിന്ന് വിഘടിക്കാതെ അതേ രൂപത്തില്‍ സയനൈഡ് വീണ്ടെടുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"കാര്‍ബണും നൈട്രജനും അടങ്ങിയ പദാര്‍ഥമാണ് സയനൈഡ്. ഇതൊരു ജൈവികമായി വിഘടിച്ചു പോവുന്ന വിഷമാണ്.. സയനൈഡ് ആയിട്ടു തന്നെ വീണ്ടെടുത്താലേ സയനൈഡ് ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയൂ. ശരീരം അഴുകിയാൽ ഈ കാര്‍ബണ്‍- നൈട്രജന്‍ ബോണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാല്‍ ഏറെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹത്തില്‍ നിന്ന് അതേ രൂപത്തില്‍ സയനൈഡ് വീണ്ടെടുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഈ കാലത്തിനിടയില്‍ കാര്‍ബണും നൈട്രജനും ആയി സയനൈഡ് വിഘടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും". അതിനാല്‍ തന്നെ തനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നും ബി കൃഷ്ണന്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സയനൈഡ് വീണ്ടെടുത്തത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ

പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സയനൈഡ് മൃതശരീരത്തില്‍ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത അപൂര്‍വ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം രാജ്യങ്ങളില്‍ മൃതദേഹം അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിസര്‍വേറ്റീവ് ചേര്‍ക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സയനൈഡ് വീണ്ടെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചത്. അവിടെ മികച്ച ശവപ്പെട്ടികളില്‍ ആണ് മൃതദേഹം അടക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ടാണ് വീണ്ടെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നും ഡോ. കൃഷ്ണന്‍ പറയുന്നു.

പൊതുവെ ശരീരത്തിലെ പ്ലീഹയിലാണ് സയനൈഡ് കൂടുതലായി അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ തലച്ചോറിലും. പക്ഷെ അതെല്ലാം ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ശവപ്പെട്ടിക്ക് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ അംശം കിട്ടിയാലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃതദേഹം പരിശോധിച്ചാല്‍ കിട്ടുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. കിട്ടിയാല്‍ അത് വലിയ ഭാഗ്യമായി തന്നെ കണക്കാക്കാമെന്നും ഡോക്ടര്‍ പറയുന്നു.

കയ്പുള്ള സാധനമാണ്, ഭക്ഷണത്തില്‍ കലര്‍ത്തിയാല്‍ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും

50 കിലോ ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരാളെ കൊല്ലാന്‍ വെറും 75 മില്ലി ഗ്രാം സയനൈഡ് മതി. കയ്പുള്ള പദാര്‍ഥമായതിനാല്‍ തന്നെ ഭക്ഷണസാധനത്തില്‍ കലര്‍ത്തിയാല്‍ തുപ്പാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടാകുമെന്നും കഴിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ഡോ. കൃഷ്ണന്‍ പറയുന്നു. സൂപ്പ് പോലെ മസാല കലർന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ സയനൈഡ് കലർത്തിയാൽ ചുവവ്യത്യാസം എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല. സ്പൈസിയല്ലാത്ത ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തിയാണെങ്കിൽ കണ്ണും പൂട്ടി കുടിച്ചോ എന്ന ബോധപൂര്‍വ്വമായ ഇടപെടലുണ്ടെങ്കിലേ കയ്പും സഹിച്ച് ഒരാള്‍ കഴിക്കൂ. പിന്നെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുള്ളവരാണ് സാധാരണ കഴിക്കുക. കാരണം അവര്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണത്. അല്ലാത്തൊരാൾ കയ്പ് കാരണം തുപ്പി കളയും.

സ്ലോ പോയിസണിങ്ങിന് സാധ്യതയില്ല

സ്ലോ പോയിസണിങ്ങ് സയനൈഡ് നല്‍കി സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം. ഹൈഡ്രോ സൈനിക് ആസിഡ്(HCN) കഴിച്ചാല്‍ പെട്ടെന്ന് മരിക്കും. തമിഴ് പുലികളാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക്ക് ആസിഡും പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡും രണ്ട് പ്രത്യേകം അറകളിലാക്കി കഴുത്തില്‍ മാലയാക്കി ഇടുകയാണ് പതിവ്. പിടിയിലാകുമ്പോള്‍ ഇത് കടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും ഈ രണ്ട് മിശ്രിതങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളില്‍ മരണം സംഭവിക്കുകയുമാണ്. വായില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് രക്തത്തില്‍ കയറിയാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്.

പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് എന്നത് സയനൈഡ് സാള്‍ട്ടാണ്. ഇതാണ് സ്വർണപ്പണിക്കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വയറ്റിലെ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡുമായി കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് ഹൈഡ്രോ സൈനിക് ആസിഡ് ആവുകയും കുടലില്‍ നിന്ന് ആഗിരണം ചെയ്ത് കരളിലെത്തി പിന്നീട് ഹൃദയത്തിലെത്തി രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് മരിക്കുകയുമാണ്..

സയനൈഡ് എന്നത് റെസ്പിരേറ്ററി പോയ്‌സണാണ്. ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങള്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുകയാണ് സയനൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിലൈഡ് കോംപ്ലിക്കേഷന്‍ കാരണം മരണം വൈകാം എന്നല്ലാതെ ഒരു പാട് കാലമെടുത്ത് പോയ്‌സണ്‍ ചെയ്ത് കൊല്ലുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാണ്.

കൂടത്തായി സംഭവത്തില്‍ സാഹചര്യത്തെളിവുകള്‍ക്കാണ് സാധ്യത കൂടുതല്‍. അതായത് കുറ്റവാളികളുടെ അടുത്ത വലയത്തില്‍ സ്വർണപ്പണിക്കാരുണ്ടോ എന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ സ്വർണപ്പണിക്കാരുടെ പക്കല്‍ ആണ് സയനൈഡ് സാള്‍ട്ട് ഉള്ളത് . അതിനാലാണ് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെളിവ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നും ഡോക്ടര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

