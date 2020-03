വാഷിങ്ടണ്‍: ലോകമാകെ പടര്‍ന്നുപിടിച്ചിരുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധ(കോവിഡ്-19)യുടെ ഭീതിയിലാണ് അമേരിക്കയും. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ഇതിനോടകം ഒട്ടേറെ കോവിഡ്-19 കേസുകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈറസ് ബാധയെ ചെറുക്കാന്‍ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അധികൃതര്‍. ഇതിനെല്ലാം സഹായകമായി പോലീസുമുണ്ട്.

എന്നാല്‍ കൊറോണ കാലത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചാല്‍ പോലീസും കുഴങ്ങില്ലേ. അത് മുന്നില്‍ക്കണ്ടാണ് യു.എസിലെ വിവിധ പോലീസ് ഏജന്‍സികള്‍ രസകരമായ അഭ്യര്‍ഥനകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഓഹിയോ, വിസ്‌കോന്‍സിന്‍, കെന്റുകി, വാഷിങ്ടണ്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പോലീസ് വിഭാഗങ്ങളാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കുറ്റവാളികളോട് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു സാള്‍ട്ട് ലേക്ക് സിറ്റി പോലീസിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന.

Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT — SLC Police Dept. (@slcpd) March 14, 2020

കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെക്കുന്നതിനും തങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നതിനും എല്ലാവരെയും മുന്‍കൂറായി അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നും പോലീസ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഇതേ വരികള്‍ തന്നെയാണ് വാഷിങ്ടണിലെ പ്യൂയാലപ്പ് പോലീസും കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അതോടൊപ്പം രണ്ട് വരികള്‍ കൂടി പ്യൂയാലപ്പ് പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സാധാരണ സ്വാഭാവത്തിലേക്ക് എപ്പോള്‍ മടങ്ങാനാകുമെന്ന് തങ്ങള്‍ അറിയിക്കാമെന്നും അതുവരെ കൈകള്‍ കഴുകൂ എന്നുമാണ് പ്യൂയാലപ്പ് പോലീസിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Due to local cases of #COVID-19, PPD is asking all criminal activities and nefarious behavior to cease. We appreciate your cooperation in halting crime & thank the criminals in advance. We will let you know when you can resume your normal behavior. Until then #washyourhands — Puyallup Police (@PuyallupPD) March 16, 2020

