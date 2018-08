'ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേരെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി', 2018 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി കേരളം ഞെട്ടലോടെ കേട്ട വാര്‍ത്ത. തൊടുപുഴ കമ്പകക്കാനത്തു നിന്ന് ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ കാണാതായ നാലംഗകുടുംബത്തെയാണ് വീട്ടുവളപ്പില്‍ കൊന്നുകുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കമ്പനക്കാട് കാനാട്ട് വീട്ടില്‍ കൃഷ്ണന്‍, ഭാര്യ സുശീല, മകള്‍ ആര്‍ഷ, മകന്‍ അര്‍ജുന്‍ എന്നിവരാണ് അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിനിരയായത്.

ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. നാലുപേരുടെയും ശരീരത്തില്‍ മാരകമായ മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട കൃഷ്ണന്റെ ആഭിചാരക്രിയകളും മന്ത്രവാദവും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. നാട്ടുകാരുമായോ ബന്ധുക്കളുമായോ കൃഷ്ണനും കുടുംബത്തിനും വലിയ അടുപ്പമില്ലാതിരുന്നത് അന്വേഷണത്തില്‍ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി. പക്ഷേ, വീട്ടിനുള്ളിലെ തെളിവുകളും കൃഷ്ണന്റെ ഫോണ്‍കോളുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം മുന്നേറി.

മന്ത്രവാദം മറയാക്കി കൃഷ്ണന്‍ നടത്തിയ വന്‍തട്ടിപ്പുകളാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം. താന്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് ഭയന്ന് കൃഷ്ണന്‍ വീട്ടിനുള്ളില്‍ ആയുധങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതും കുടുംബത്തിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ആഭരണങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഈ സംശയം ബലപ്പെടുത്തി. മന്ത്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷ്ണന്‍ വന്‍ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ നടത്തിയിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്.

കൂട്ടക്കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ മുന്നൂറോളം പേരെ ചോദ്യംചെയ്തു. ഇവരില്‍ 25 പേരെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും വിധേയമാക്കി. മൂന്നുപേരാണ് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് മൂന്നുപേരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശിയെ വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്തിരുന്നു. ഇയാളില്‍ നിന്നാണ് പോലീസ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളിലേക്കെത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ കൂട്ടക്കൊല കേസിന്റെ ചുരുളഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

