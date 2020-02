ബാങ്കോക്ക്: ഓരോ മണിക്കൂറിലും കൂടുതല്‍പേര്‍ മരിച്ചെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍, ഏതുനിമിഷവും ജീവന്‍ നഷ്ടമാകുമെന്ന ഭയത്തോടെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയവര്‍, കരുതലോടെ അക്രമിയെ നേരിട്ട പോലീസ്, സൈനിക സംഘം... കഴിഞ്ഞദിവസം തായ്‌ലാന്‍ഡിലെ നാഗോണ്‍ രാച്ചാസിമയില്‍ സംഭവിച്ചതെല്ലാം മറക്കാന്‍ശ്രമിക്കുകയാണ് തായ്‌ലാന്‍ഡ് ജനത. മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ സൈനികന്‍ 26 പേരെയാണ് തായ്‌ലാന്‍ഡിന്റെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ നഗരത്തില്‍ കൂട്ടക്കുരുതിക്ക് ഇരയാക്കിയത്. വെടിവെപ്പില്‍ പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം 57 ഉം.

മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവില്‍ ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയോടെയാണ് അക്രമിയായ ജക്രഫാന്ത് തോമ്മ എന്ന സൈനികനെ തായ് സൈന്യം വധിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് ആശങ്കയുടെ നിമിഷങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമായതും. വസ്തുതര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള കോപമാണ് ജക്രഫാന്തിനെ ആക്രമണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് തായ്‌ലാന്‍ഡിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കുരുതികളിലൊന്നിന്റെ തുടക്കം. സൗത്താം ഫിത്താഖ് സൈനിക ക്യാമ്പില്‍ തന്റെ കമാന്‍ഡിങ് ഓഫീസറായ കേണല്‍ അനന്ത്രോത്ത് ക്രാസേയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യാമാതാവിനെയും വധിച്ചായിരുന്നു ജക്രഫാന്ത് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഇരുവരെയും വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇയാള്‍ സൈനിക ക്യാമ്പില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും ശേഖരിച്ചു. ശേഷം നാഗോണ്‍ രാച്ചിസാമയിലെ കോറാത്ത് പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ചു. അപ്പോള്‍ സമയം പകല്‍ 3.30.

Photo: AP

വൈകീട്ട് ആറ് മണി: ടെര്‍മിനല്‍ 21 ഷോപ്പിങ് സെന്റര്‍

വൈകീട്ട് ആറ് മണിയോടെയാണ് ജക്രഫാന്ത് ടെര്‍മിനല്‍ 21 എന്ന ഷോപ്പിങ് മാളിലെത്തുന്നത്. മാളിനകത്തേക്ക് ആയുധവുമായി ഇരച്ചുകയറിയ ഇയാള്‍ തുരുതുരാ വെടിയുതിര്‍ത്തു. ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

സമയം രാത്രി 7.20: ടെര്‍മിനല്‍ ഷോപ്പിങ് സെന്ററിലെ നാലാംനില

ഷോപ്പിങ് മാളില്‍ വെടിവെപ്പ് നടന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസ് സംഘം ഇരച്ചെത്തുന്നു. പക്ഷേ, ഇതിനിടെ അക്രമി നാലാം നിലയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ ഒട്ടേറേപേരെ ഇയാള്‍ ബന്ദികളാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ജാഗ്രത പാലിച്ചു. ഇതിനിടെ വീണ്ടും ജക്രഫാന്തയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. കൈയില്‍ തോക്കേന്തിയ ഒരു വീഡിയോയായിരുന്നു ഇത്തവണ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഒപ്പം താന്‍ ഏറെ ക്ഷീണിതനാണെന്നും വിരലനക്കാന്‍ പ്രയാസമാണെന്നുള്ള വാക്കുകളും. ഷോപ്പിങ് മാളിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയവര്‍ ഈ സമയം പരിഭ്രാന്തരായി കഴിയുകയായിരുന്നു. ചിലര്‍ ശുചിമുറികളിലും മേശകള്‍ക്ക് താഴെയും അഭയം പ്രാപിച്ചു. ഏതുനിമിഷവും തങ്ങളുടെ നേരേ വെടിയുണ്ട ചീറിപ്പാഞ്ഞുവരുമെന്ന ഭയത്തോടെ.

Photo:AP

സമയം രാത്രി 7.55. ആദ്യ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം

ടിവി ചാനലുകളില്‍ ഇതിനകം ബ്രേക്കിങ് ന്യൂസുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ തായ്‌ലാന്‍ഡിന്റെ ശ്രദ്ധമുഴുവന്‍ ഈ വടക്കുകിഴക്കന്‍ നഗരത്തിലേക്കായിരുന്നു. അതിനിടെ, വെടിവെപ്പില്‍ പത്തിലധികം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റോയല്‍ തായ് പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചതോടെ ആശങ്ക വര്‍ധിച്ചു. സംഭവസ്ഥലം പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും മാളിനകത്ത് കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുകയാണെന്നും തായ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഷോപ്പിങ് മാളിന്റെ രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ വന്‍ പോലീസ് സന്നാഹം നിലയുറപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ, അക്രമിയെ സമാധാനപ്പെടുത്താനായി ഇയാളുടെ അമ്മയെയും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ചു. മകനോട് രമ്യതയില്‍ സംസാരിച്ച് കീഴടങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാനായിരുന്നു അമ്മയെ എത്തിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു.

സമയം രാത്രി പത്തുമണി; മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു

രാത്രി പത്തുമണിയായതോടെ വെടിവെപ്പില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 16 ആയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നു. ഇതിനിടെ വീണ്ടും മാളിനുള്ളില്‍നിന്നും വെടിയൊച്ചകള്‍ കേട്ടു. പോലീസും അധികൃതരും ഓപ്പറേഷനുള്ള പടയൊരുക്കം ഊര്‍ജിതമാക്കി.

Photo:AP

രാത്രി 10.50; ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് അടച്ചു

വെടിവെപ്പ് തുടങ്ങി മണിക്കൂറുകള്‍ പിന്നിട്ടതോടെ അക്രമിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെട്ട് അടപ്പിച്ചു. ജക്രഫാന്തയുടെ അക്കൗണ്ട് ഉടനടി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് തായ് സര്‍ക്കാര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി. സംഭവത്തില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി; സൈന്യം രംഗത്തിറങ്ങുന്നു

കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് മനസിലാക്കിയതോടെ തായ് പോലീസ് സൈന്യത്തിന്റെ സഹായംതേടി. ഉടനടി പൂര്‍ണ സജ്ജരായി സൈന്യം രംഗത്തിറങ്ങി. മാളിനകത്ത് കുടുങ്ങിയവരെ എങ്ങനെയും പുറത്തെത്തിക്കാനായി ശ്രമം.

രാത്രി 11.35; മൂന്ന് നിലകള്‍ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു

നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം മാളിലെ മൂന്ന് നിലകളും സൈന്യം പൂര്‍ണമായും ഒഴിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ഭയന്നിരുന്ന എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. ഇതിനിടെ സൈനികനീക്കങ്ങള്‍ രഹസ്യമാക്കാന്‍ അക്രമത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കാന്‍ ടിവി ചാനലുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാത്രി 11.50 മരണസംഖ്യ ഉയര്‍ന്നതായി സ്ഥിരീകരണം

രാത്രി 11.50 ഓടെ ആക്രമണത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഉയര്‍ന്നതായി തായ്‌ലാന്‍ഡ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതുവരെ 20 പേര്‍ മരിച്ചെന്നും ഇതില്‍ 16 പേരും സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടവരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അക്രമിയെ കീഴ്‌പ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്കിടെ രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ക്കും വെടിയേറ്റു.

Photo: AP

ഫെബ്രുവരി ഒമ്പത്, പുലര്‍ച്ചെ 2.47

ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയോടെ ഷോപ്പിങ് മാളിനുള്ളില്‍നിന്ന് നിലയ്ക്കാതെ വെടിയൊച്ചകള്‍ കേട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. രണ്ടും കല്‍പ്പിച്ച് സൈന്യവും പോലീസും രംഗത്തിറങ്ങിയതിന്റെ പ്രതിഫലനം. ഇതിനിടെ പരിക്കേറ്റവരെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ അഞ്ച് ആംബുലന്‍സുകള്‍ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക്.

രാവിലെ ഒമ്പത് മണി; അക്രമിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു

ആശങ്കയും ഭയവും നിറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് വിട. രാവിലെ ഒമ്പതോടെ തായ് ജനത കേള്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ച വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നു. അക്രമിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതായി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം. പോലീസിനും സൈന്യത്തിനും സുരക്ഷാസേനയ്ക്കും മന്ത്രിമാരുടെ അഭിനന്ദനം.

ആകെ മരണം 26

സൈനികന്‍ നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ ആകെ 26 പേര്‍ മരിച്ചെന്നാണ് തായ്‌ലാന്‍ഡ് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം. ആക്രമണത്തില്‍ 57 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്നവരെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രയുത് ചാന്‍ ഓച്ച സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഇത് തായ്‌ലാന്‍ഡില്‍ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന സംഭവമാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഇത് അവസാനത്തേതാവണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: thailand shooting detailed report and explains what happened in thailand