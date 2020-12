കൊച്ചി: പോലീസിനോട് അഭ്യര്‍ഥനയുമായി പെരുമ്പാവൂര്‍ ചേലാമറ്റത്ത് ജീവനൊടുക്കിയ നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ്. തനിക്ക് പണം നല്‍കാനുള്ളവരില്‍നിന്നു പണം വാങ്ങി കടം വീട്ടണമെന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടില്ലെന്നുമാണ് കുടുംബനാഥനായ ബിജു എഴുതിയ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്. ചിട്ടി നടത്തി കടബാധ്യത കയറിയ ബിജു തനിക്ക് പണം നല്‍കാനുള്ളവരുടെ പേരും നമ്പറും കിട്ടാനുള്ള തുകയും അക്കമിട്ട് നിരത്തിയാണ് ഡയറിയില്‍ കുറിപ്പെഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പില്‍ നിന്ന്: എനിക്ക് കാശ് തരാനുള്ളവര്‍ (എന്നെ പറ്റിച്ചവര്‍) ഇവരാണ്. ഈ കാശ് വാങ്ങിച്ച് ഞാന്‍ കൊടുക്കാനുള്ളവര്‍ക്ക് നല്ലവരായ പോലീസ് എന്നെ സഹായിക്കണം അല്ലെങ്കില്‍ എന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കില്ല.

രാജന്റെ വീട്ടില്‍ പോലീസ് പരിശോധന നടത്താന്‍ എത്തിയപ്പോള്‍

ഇതിനു താഴെയായി പണം നല്‍കാനുള്ളവരുടെ പേരും അതിനു നേരെ എത്ര പണം, എന്തിനു നല്‍കി എന്നു തുടങ്ങി ചോദിച്ചപ്പോള്‍ 'തരില്ലെന്നു പറഞ്ഞു' എന്നുള്ള വിവരം ഉള്‍പ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിട്ടി നടത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് 30 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ബിജുവിന് കടമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കൊടുക്കാനുള്ളവര്‍ക്കെല്ലാം ഇന്ന് പണം തിരികെ നല്‍കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബിജു(46) ഭാര്യ അമ്പിളി(39) മകള്‍ ആദിത്യ(15) മകന്‍ അര്‍ജുന്‍(13) എന്നിവരെയാണ് ഇന്നു രാവിലെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്‌

ബിജു നല്ല രീതിയില്‍ ചിട്ടി നടത്തിയിരുന്ന ആളാണെന്നും എന്നാല്‍, കടം വാങ്ങിയ ചിലര്‍ പണം തിരികെ കൊടുക്കാതിരുന്നതാണ് വലിയ ബാധ്യത ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമെന്നും സമീപവാസികള്‍ പറയുന്നു. ബിജു പണം കൊടുക്കാനുള്ളവരും മറ്റുമായി കുറച്ചുനാളായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഒക്കല്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് പറഞ്ഞു. പണം കൊടുക്കാനുള്ളവരുടെയും കിട്ടാനുള്ളവരുടെയും ലിസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണത്തില്‍ നിലവില്‍ മറ്റു സംശയങ്ങളില്ലെന്നും മനോജ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ചുവരില്‍ എഴുതിയ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ്

പാല്‍പാത്രത്തിനടിയില്‍ കുറിപ്പ്; മരണാനന്തര ചെലവുകള്‍ക്ക് ആഭരണം

പശു വളര്‍ത്തിയിരുന്ന ബിജുവിന് പാല്‍ കച്ചവടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ ഇവിടെ പാല്‍ വാങ്ങാന്‍ എത്തിയവരാണ് പാല്‍പാത്രത്തിനടിയില്‍ വെച്ചിരുന്ന ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് കണ്ടത്. ഉടനെ തന്നെ പരിസരവാസികളെ അറിയിച്ച് വാതില്‍ പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്നു.

പാല്‍പാത്രത്തിനടിയില്‍ വെച്ച ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിനൊപ്പം കുടുംബം സ്വര്‍ണാഭരണവും വെച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍ക്കായി ആഭരണം വിറ്റു കിട്ടുന്ന പണം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കുറിപ്പിലുണ്ട്. വീടിന്റെ ചുമരില്‍ തന്റെ വീട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വീട്ടില്‍ കയറ്റരുതെന്നും ബിജു കുറിച്ചിരുന്നു. മറ്റു ചിലരെയും വീട്ടില്‍ കയറ്റരുതെന്ന് ചുമരില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

പോലീസും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഉള്‍പ്പെടെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ചു. പോലീസ് ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി കളമശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം നടത്തും.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

