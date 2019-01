അയര്‍ക്കുന്നം: 'സ്നേഹിച്ചവര്‍ക്കും സ്നേഹം നടിച്ചവര്‍ക്കും നന്ദി'. സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കില്‍ വാചാലനായ യുവാവിന്റെ ക്രൂരകൃത്യത്തില്‍ നടുങ്ങി അരീപ്പറമ്പ്.

അയര്‍ക്കുന്നം സ്വദേശിനിയായ പതിനഞ്ചുകാരിയെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയെന്ന വിവരം ടെലിവിഷനിലൂടെയാണ് നാട്ടുകാര്‍ മിക്കവരും അറിഞ്ഞത്. ഹോളോബ്രിക്സ് കമ്പനിക്ക് താഴെ കുറ്റിക്കാടുകള്‍ നിറഞ്ഞ പറമ്പിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പലരും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി. അപ്പോഴേക്കും മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടി തുടങ്ങിയിരുന്നു.

കമ്പനിയിലെ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളില്‍ പലരും ഭാര്യയും മക്കളുമൊത്താണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്. പ്രതി അജേഷും ഇവിടെ ഒരു മുറിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. താമസസ്ഥലത്ത് ചുമരുകള്‍ക്കപ്പുറത്ത് ഒരു പെണ്‍കുട്ടി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നതിന്റെ നടുക്കം തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്‍ക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല. മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കാനുള്‍പ്പെടെ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ സഹായവും പോലീസ് തേടി.

മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥലത്ത് യാതാരു കൂസലുമില്ലാതെയാണ് പ്രതി അജേഷ് പോലീസിന് മുന്നില്‍ നിന്നത്. പ്രതിക്കെതിരെ ജനരോഷം ഉയരാനിടയുള്ള സാധ്യത സംശയിച്ച് പോലീസ് മുന്‍കരുതലെടുത്തിരുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ചെയ്തു. സന്ധ്യയോടെയാണ് ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടി പൂര്‍ത്തിയായത്. ജോസ് ടി.ഫിലിപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിരലടയാളസംഘവുമെത്തിയിരുന്നു.

