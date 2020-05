ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമയില്‍ വീണ്ടും ചാവേറാക്രമണം നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിട്ട സംഭവം എന്‍ഐഎ അന്വേഷിക്കും. കേസ് എന്‍ഐഎയ്ക്ക് കൈമാറിയതായി ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു. കാര്‍ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലവും മറ്റും എന്‍ഐഎ സംഘം സന്ദര്‍ശിക്കും.

കാറില്‍ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളുമായെത്തി ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ഭീകരരുടെ നീക്കമാണ് സുരക്ഷാസേന പുല്‍വാമയില്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഭീകരസംഘടനകളായ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദും ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദ്ദീനും ചേര്‍ന്ന് സംയുക്തമായാണ് ചാവേറാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടതെന്നാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസിന്റെ സംശയം.

ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ്, സിആര്‍പിഎഫ്, ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം തുടങ്ങിയവരുടെ സംയുക്ത നീക്കത്തിലൂടെയാണ് ഭീകരരുടെ പദ്ധതി പൊളിച്ചടുക്കിയത്. 2019 ലെ പുല്‍വാമ ആക്രണത്തിന്റെ മാതൃകയിലായിരുന്നു ഇത്തവണയും ഭീകരര്‍ ആക്രണത്തിന് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാല്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ കൃത്യമായ വിവരവും സുരക്ഷാസേനയുടെ നിരീക്ഷണവും ഭീകരര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തില്‍നിന്നുള്ള വിവരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി പുല്‍വാമയിലെ ചെക്ക്‌പോയിന്റില്‍ വെള്ളനിറത്തിലുള്ള കാര്‍ എത്തിയത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഡ്രൈവര്‍ കാര്‍ ഓടിച്ചുപോയി. കാറിനെ പിന്തുടര്‍ന്ന സുരക്ഷാസേന മുന്നറിയിപ്പായി വെടിയുതിര്‍ത്തു. ഇതോടെ കാര്‍ നിര്‍ത്തിയ ഡ്രൈവര്‍ ഇരുട്ടിന്റെ മറവില്‍ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. അല്പം ദൂരെനിന്ന് കാറിലേക്ക് വെളിച്ചം തെളിച്ച് നോക്കിയപ്പോള്‍ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളുണ്ടെന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവന്‍ വീടുകളില്‍നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നേരം പുലരുവോളം സുരക്ഷാസേന നിരീക്ഷണം തുടര്‍ന്നു. രാവിലെ ബോംബ് സ്‌ക്വാഡ് സ്ഥലത്തെത്തി കാര്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കാറിനുള്ളില്‍ ഒരു നീല ഡ്രമ്മിനുള്ളിലായാണ് 45 കിലോയോളം വരുന്ന സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കാറിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍ വ്യാജമാണെന്നും പരിശോധനയില്‍ വ്യക്തമായി. വാഹനം അവിടെനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ഇതോടെ കാര്‍ അവിടെവെച്ച് തന്നെ തകര്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനമായി. തുടര്‍ന്ന് ബോംബ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിയന്ത്രിത സ്‌ഫോടനത്തിലൂടെ കാര്‍ തകര്‍ത്തത്.

Pulwama part-2 averted in jammu and Kashmir thanks to our army who averted pulwama like terror attack. 🙇‍♀️🙇‍♀️#indianarmy #JammuAndKashmir pic.twitter.com/FWnd1bVMP7

ഹിസ്ബുള്‍ ഭീകരനായ ആദിലാണ് കാര്‍ ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി കശ്മീര്‍ ഐജി വിജയ്കുമാര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഹിസ്ബുള്‍, ജെയ്‌ഷെ ഭീകരര്‍ കശ്മീരില്‍ വന്‍ ചാവേറാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. കാര്‍ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചാവേറാക്രമണം നടത്തുമെന്നായിരുന്നു രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബുധനാഴ്ച ഈ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പുല്‍വാമയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷാസേന സജ്ജമായിരുന്നു. റംസാന്‍ മാസത്തിലെ 17-ാം ദിവസമായ ബദര്‍ ദിനത്തിലും ഭീകരര്‍ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ സുരക്ഷാസേന ശക്തമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചതോടെ ഭീകരര്‍ പിന്‍വാങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

